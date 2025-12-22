Armas ve "inaceptables" las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha calificado las medidas adoptadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro como "inaceptables" y asegura que la institución hará todo lo posible para que se soluciones de manera inmediata y directa la situación generada por la falta de personal en la torre de control del aeropuerto herreño.

"Estamos en un proceso de ampliar servicios y horarios, de mejorar frecuencias y hacer más operativo el aeropuerto, como para que, de repente, vengan estas restricciones. No estamos de acuerdo", añadió Armas.

El aeropuerto de Los Cangrejos en El Hierro opera desde el 21 de diciembre, con un horario reducido que limita su actividad aérea entre las 8:30 y las 18:00 horas, eliminando cualquier posibilidad de ampliar el horario operativo ante retrasos, incidencias o contratiempos en Tenerife, según informó el presidente herreño.

En este sentido, Armas ha asegurado que desde la entrada en vigor de estas restricciones, el primer vuelo desde Tenerife ha tenido que esperar media hora hasta el inicio de la actividad.

"No tiene sentido que el avión que sale de Tenerife esté dando vueltas media hora sabiendo que no va a poder aterrizar. Esto hay que solventarlo, es un servicio inapropiado que hay que resolver".

Armas ha informado que está trabajando para poner en común la visión del Cabildo con el resto de responsables políticos e institucionales de la isla para "formar un frente común que obligue a AENA y SAERCO de manera inmediata a retomar, por lo menos, la situación en la que estábamos hasta ahora. Es decir, que el primer vuelo llegue a las 8:15 horas".

Aunque AENA ha comunicado que esta medida es circunstancial y que se aplicará hasta el 12 de enero, el Cabildo "quiere tener un aeropuerto con mejor disponibilidad y servicios y que atienda a las demandas de los herreños y sus visitantes, no que vaya en retroceso", ha señalado Armas.