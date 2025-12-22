La administración herreña de Tigaday ‘regala’ 50.000 euros del Tercer Premio
“Estamos en el aire; siempre es bueno repartir premios”, comenta Lidia, una de las trabajadoras de la administración de la Cruz Alta-Tigaday.
“Es la segunda persona que me llama y aún no sé cuántos décimos se han vendido”, comenta rebosante de alegría Lidia en referencia al Tercer Premio de la Lotería de Navidad que tocó en la administración de lotería de Cruz Alta-Tigaday, en el municipio herreño de Frontera. El número agraciado es el 90693 y se despachó por máquina: el único boleto emitido en el local dio 50.000 euros al comprador.
“Estamos sin palabras”, añade la mujer del nieto de la fundadora del punto de recepción de Loterías y Apuestas del Estado, un negocio que el pasado 11 de diciembre repartió 30.000 euros del primer premio de la Lotería por el número 98217.
Este mismo establecimiento dio 2.000.000 de euros al ganador de la combinación de Bonoloto del 18 de enero de 2023. “La alegría es enorme, siempre es bueno repartir premios”, señala Lidia.
