Una variedad de vinos de El Hierro afianza su calidad en Madrid

El Cabildo de El Hierro, a través de Mercahierro y de la Denominación de Origen El Hierro, acaba de participar en en el XXV Salón de los Mejores Vinos de España, uno de los encuentros profesionales más prestigiosos del país, que se celebra en el pabellón de Ifema en Madrid. La delegación insular acompañó a la presencia de las cinco bodegas herreñas que lograron superar los 90 puntos en la Guía Peñín, un reconocimiento que consolida la calidad y singularidad de los vinos volcánicos de la Isla.

La representación herreña estuvo formada por los caldos de la Sociedad Cooperativa Campo Frontera, la Bodega Cornicales, Mirador de Adra, Elisar y Bodega Padrón, que acudieron al salón junto a la bodega HM Las Vetas que estuvo presente en la cata oficial. Esta participación herreña fue la más numerosa de Canarias, ya que se unió a otros cuatro vinos de diferentes puntos del Archipiélago.

Para poder participar en este salón, los vinos deben de haber obtenido una distinción previa excepcional que superase los 90 puntos dentro de la Guía Peñín, lo que les permite colocarse dentro de este espacio de bodegas con un segmento de calidad. La celebración de este salón es una cita clave para el sector vitivinícola, al conectarse con distribuidores especializados y profesionales nacionales o internacionales con capacidad de compra y prescripción.

Dentro de este mercado, El Hierro se está posicionando como un productor de vinos diferenciados por su origen volcánico, sus viñedos prefiloxéricos y sus variedades únicas como el verijadiego blanco. Características que fueron ampliamente destacadas durante la celebración de catas, reuniones técnicas y encuentros comerciales entre sumilleres, distribuidores o enólogos reunidos en este XXV Salón.

Organizado por la Guía Peñín, reunió en la capital española en esta edición a cerca de 350 bodegas, 1.600 vinos, 75 zonas productoras y más de 8.700 profesionales acreditados, cifras que demuestran el altísimo nivel de especialización con el que cuenta este evento.

La presencia de El Hierro en una cita en la que la uva es protagonista es fruto del trabajo desarrollado en las misiones inversas organizadas en 2023 y 2024 con el grupo Peñín, en colaboración con Proexca, para el desarrollo del sector vitivinícola de la Isla. Una delegación de expertos viajó recientemente a la que en su día era conocida como la Isla del Meridiano para recorrer sus zonas productoras y catar los vinos directamente en bodega y, de esta visita, surgió la propuesta de incluir en esta edición del salón a las referencias herreñas mejor puntuadas.

Con esta participación, el Cabildo refuerza la internacionalización del sector vitivinícola insular, apoyando a las bodegas y promoviendo una producción que combina tradición, paisaje y diferenciación, elementos que posicionan a los vinos herreños como una oferta única dentro del panorama nacional.