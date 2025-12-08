Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Fake ManagerTiempo en TenerifeFallecidos por el oleaje en TenerifeNuevos servicios de limpiezaLaguna Tenerife - Real MadridTutela menores migrantes
instagramlinkedin

Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias

La panadería lleva medio siglo elaborando las mejores magdalenas de Canarias

Esta panadería abre de lunes a domingo sin descanso

Esta panadería abre de lunes a domingo sin descanso

Helena Ros

Helena Ros

Los lugares de toda la vida son los que transportan a las personas a su infancia y las hacen recordar a sus seres queridos.

Hay sabores que nos llevan a un lugar concreto, y hay lugares donde los sabores no cambian, aunque pasen los años, la esencia permanece.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han acudido a una panadería de El Hierro, donde Jonay se ha mostrado nostálgico porque la visitaba de pequeño y ya comía sus famosas magdalenas. "Para mí no hay magdalenas como estas", afirma.

Medio siglo en marcha

La Panadería Santiago lleva abierta desde hace 50 años, se encuentra en Villa de Valverde y se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla de El Hierro. La clave está en la delicadeza de sus elaboraciones, con una receta propia que siguen replicando como antes.

En sus vitrinas se pueden encontrar todo tipo de dulces como quesadillas herreñas, galletas, mantecado y polvorones, entre otros, además de elaboraciones saladas. Aunque sus magdalenas son uno de los dulces más demandados.

Las mejores magdalenas de Canarias

Cada día venden entre 80 y 90 unidades, y no es casualidad "cuando pruebas estas magdalenas, te das cuenta de que lo que has comido en tu vida no son magdalenas", asegura Jonay.

También destaca su estrella rellena de cabello de ángel, una galleta dulce con una textura crujiente por fuera, otra de las especialidades de la casa.

Un rincón para disfrutar

La Panadería Santiago se encuentra en la Avenida Dacio Darias, 52G, en Villa de Valverde. En este local puedes disfrutar elaboraciones artesanales, y acompañarlas de un buen café porque cuenta con cafetería para poder disfrutar de la experiencia.

Noticias relacionadas y más

Abre los siete días de la semana. De lunes a viernes de 7:00 a 14:00, y en horario de tarde, de 17:00 a 20:00. Los sábados reduce su horario hasta mediodía y los domingos de 7:30 a 13:00. Es perfecto para tomar algo allí o para pedirlo para llevar.

TEMAS

  1. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  2. El pueblo escondido en un acantilado volcánico donde no llegan los coches ni el Wi-Fi
  3. Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
  4. El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro
  5. El viento provoca un segundo conato de incendio en El Hierro: el Cabildo lo da por controlado
  6. El Hierro se prepara para la Bajada ocho años después: lleno turístico y más de 30.000 personas
  7. El Hierro cumple el voto a su Patrona en una Bajada multitudinaria tras 8 años de espera
  8. Un camino hecho de bailes que recorre 411 años de la historia de El Hierro

Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias

Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias

El Cabildo de El Hierro pide al Gobierno canario la propiedad del Parque El Julan

El Cabildo de El Hierro garantiza la reforma de la Residencia de Mayores de Frontera

RTVC elige El Hierro para las Campanadas 2026: así será la noche más especial del año

RTVC elige El Hierro para las Campanadas 2026: así será la noche más especial del año

Alpidio Armas: "Me dolió más la moción a mi hermano que la que le puse a Allende, pero las dos fueron unas decisiones políticas"

Alpidio Armas: "Me dolió más la moción a mi hermano que la que le puse a Allende, pero las dos fueron unas decisiones políticas"

¿Por qué muchos de los jóvenes de El Hierro deciden buscar su futuro profesional fuera de la Isla?

¿Por qué muchos de los jóvenes de El Hierro deciden buscar su futuro profesional fuera de la Isla?

Alpidio Armas: "Somos el último salvavidas para muchos migrantes"

Alpidio Armas: "Somos el último salvavidas para muchos migrantes"

Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards

Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
Tracking Pixel Contents