El Cabildo de El Hierro pide al Gobierno canario la propiedad del Parque El Julan

El Pleno del Cabildo de El Hierro aprobó en la jornada del pasado jueves, en sesión ordinaria y con el respaldo de toda la Corporación insular, una moción para instar al Gobierno de Canarias a iniciar el procedimiento para que ceda a la Isla la titularidad de la propiedad del Parque Cultural de El Julan.

La propuesta, presentada en primera instancia por Asamblea Herreña, contó con los votos a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Agrupación Herreña Independiente (AHI), Partido Popular (PP) e Izquierda Unida- Reunir Canarias.

Con esta iniciativa, la administración insular solicita de manera formal un proceso administrativo que se elevará a la Comunidad Autónoma de Canarias para la cesión de la propiedad de un espacio vinculado a los emblemáticos grabados aborígenes.

Según la información ofrecida por el Cabildo, el mencionado trámite deberá articularse siguiendo los mecanismos jurídicos y administrativos previstos para la transferencia de bienes públicos entre administraciones.

La iniciativa responde a la necesidad de avanzar en un modelo de gestión directa desde El Hierro para que este enclave arqueológico, natural y patrimonial pueda contar con la relevancia de un espacio que constituye parte de la identidad herreña.

El Parque Cultural El Julan cuenta con una singularidad histórica y un valor vinculado al poblamiento bimbache, cuya protección, dinamización y proyección requieren una mayor intervención de decisión por parte del Cabildo.

El Pleno quiso subrayar, además, la importancia de abordar este proceso desde la cooperación institucional con el Gobierno de Canarias.

Con esta unanimidad de todas las fuerzas políticas que integran la corporación se refleja el interés de dichas organizaciones por reforzar la capacidad el Cabildo para proteger su patrimonio y gestionar de forma integral un recurso cultural que se considera único en todo el Archipiélago.

El Parque Cultural de El Julan alberga uno de los conjuntos más extensos de Canarias, y particularmente singular por la existencia de petroglifos: Los Letreros y Los Números, realizados por los aborígenes herreños, además de enclaves etnográficos y paisajes de alto interés científico y natural.

Su singularidad lo convierte en un espacio clave para la comprensión del pasado prehispánico de El Hierro, a la vez que es un importante recurso educativo, turístico y de investigación desde hace ya varias décadas.

El Parque Cultural de El Julan tiene una extensión aproximada de dos hectáreas.

Más allá de las estaciones de grabados, en el enclave también existen cuevas, tanto de habitación como funerarias, aras de sacrificio y concheros. Hace 17 años que la zona de El Julan se convirtió en un enclave para conservar y divulgar el valor de la cultura aborigen entre residentes y turistas.

El Parque tiene un centro de interpretación y la zona arqueológicas se puede visitar mediante una ruta guiada con personal del recinto. El número máximo de personas por cada grupo no puede exceder de 15, tanto para garantizar la preservación del lugar como para facilitar que la información llegue de forma adecuda.