El Cabildo de El Hierro garantiza la reforma de la Residencia de Mayores de Frontera

El Pleno del Cabildo de El Hierro aseguró el pasado jueves que la reforma de la Residencia de Mayores de Frontera se haga realidad tras aprobar por unanimidad la aclaración, modificación y nueva distribución del gasto necesario para culminar este proyecto que tiene carácter de urgencia.

De esta forma, la actuación dispondrá de un presupuesto de 4.630.944,63 euros a ejecutar en un plazo estimado de 20 meses con el encargo encomendado a la empresa Tragsa. Esta nueva redistribución se realizó a petición de la empresa adjudicataria para ajustar la planificación económica inicial, de tal forma que se atiende a la distribución de los ejercicios anuales de la siguiente manera: en este presente año se dará una dotación de 20.000 euros; el próximo año 2.180.000 euros y la última anualidad supondrá 2.430.944 euros, permitiendo completar la obra en base a las necesidades financieras de la empresa y adecuar la previsión presupuestaria al desarrollo técnico ya validado.

Con esta aprobación del pleno se garantiza la seguridad jurídica y presupuestaria del proyecto y permite seguir avanzando con normalidad en una actuación estratégica para el bienestar social de El Hierro, que en ningún caso supone un aumento del presupuesto ni cambios en el presente proyecto de reforma íntegra de la Residencia de Mayores, cuyo diseño ha sido fruto de un proceso participativo en el que ha intervenido la propia sociedad herreña, familiares y usuarios de los centros residenciales.

Asimismo, desde el Área de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal se subrayó en sesión plenaria que esta reconfiguración permite garantizar la continuidad de una obra fundamental que contará con 37 plazas de atención residencial, y servirá de Centro de Día en el municipio, ofreciendo un espacio cercano y dentro de su entorno a las personas con dependencia que necesitan una plaza pública del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Durante la sesión plenaria, tanto el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, como el consejero del Área, Amado Carballo, insistieron en que desde la corporación se continuará solicitando al Gobierno de Canarias la financiación de esta infraestructura a través del III Plan Sociosanitario de Canarias. «En todo caso, el Cabildo de El Hierro garantiza la ejecución de esta obra haya financiación autonómica o no. Esta institución está haciendo esfuerzos con fondos propios y no daremos la espalda a esta necesaria y vital Residencia de Frontera», manifestó el presidente.