El Cabildo de El Hierro exige mejoras en el aeropuerto y su conectividad
Entre las principales demandas figura la eliminación definitiva del sistema AFIS o la recuperación del control aéreo permanente, entre otras
El pleno del Cabildo de El Hierro aprobó este miércoles por unanimidad una declaración institucional en la que reclama mejoras en el aeropuerto insular y en su conectividad exterior, a partir de una moción presentada por la Agrupación Herreña Independiente (AHI).
La iniciativa incluye la incorporación al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2026–2030 del informe técnico elaborado por la AHI sobre las necesidades del aeropuerto herreño, que será remitido a AENA.
Entre las principales demandas figura la eliminación definitiva del sistema AFIS, una reivindicación de las instituciones insulares desde 2010, así como la recuperación del control aéreo permanente, la creación de una helisuperficie para emergencias sanitarias, la ampliación del aparcamiento público con una planta soterrada y la extensión del horario operativo dentro del periodo diurno, con planificación futura para vuelos nocturnos.
Modernización
El texto también plantea la modernización de la terminal de pasajeros, de acuerdo con las previsiones del Plan Director de 2001.
El consejero de la AHI y senador por la isla, Javier Armas, destacó que el informe "es fruto de un trabajo riguroso, técnico y consensuado, que recoge las necesidades reales de los herreños y busca garantizar el futuro de nuestra conectividad aérea".
Por su parte, el presidente insular, Alpidio Armas (PSOE), recordó que la isla "ha convivido con el control aéreo entre semana y el sistema AFIS los fines de semana, con las consecuencias operativas y de seguridad que ello conlleva". Añadió que su formación "se opuso desde el primer día" a la instalación del AFIS, "una decisión rechazada por la ciudadanía herreña y sus representantes institucionales".
Mejoras de Binter
Durante la sesión plenaria, los grupos políticos valoraron también las mejoras introducidas por Binter Canarias, entre ellas el adelanto de 20 minutos del primer vuelo entre Tenerife y El Hierro, que permitirá a los pasajeros llegar a las 8:10 horas, facilitando los desplazamientos médicos y las conexiones con otros destinos.
Asimismo, la aerolínea ha ajustado los horarios de salida desde Gran Canaria para enlazar con el primer vuelo hacia El Hierro, un cambio que también fue bien recibido por la corporación insular.
Javier Armas anunció que la AHI continuará trabajando con AENA y el Ministerio de Transportes para ampliar los horarios vespertinos y seguir mejorando la operatividad del aeropuerto.
"Con esta decisión, el Cabildo de El Hierro adopta oficialmente el documento elaborado por AHI como su posición institucional ante el Estado", subrayó.
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- El pueblo escondido en un acantilado volcánico donde no llegan los coches ni el Wi-Fi
- Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
- El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro
- El viento provoca un segundo conato de incendio en El Hierro: el Cabildo lo da por controlado
- El Hierro se prepara para la Bajada ocho años después: lleno turístico y más de 30.000 personas
- El Hierro cumple el voto a su Patrona en una Bajada multitudinaria tras 8 años de espera
- Un camino hecho de bailes que recorre 411 años de la historia de El Hierro