Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias
Los lugares de toda la vida son los que transportan a las personas a su infancia y las hacen recordar a sus seres queridos.
Hay sabores que nos llevan a un lugar concreto, y hay lugares donde los sabores no cambian, aunque pasen los años, la esencia permanece.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han acudido a una panadería de El Hierro, donde Jonay se ha mostrado nostálgico porque la visitaba de pequeño y ya comía sus famosas magdalenas. "Para mí no hay magdalenas como estas", afirma.
Medio siglo en marcha
La Panadería Santiago lleva abierta desde hace 50 años, se encuentra en Villa de Valverde y se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla de El Hierro. La clave está en la delicadeza de sus elaboraciones, con una receta propia que siguen replicando como antes.
En sus vitrinas se pueden encontrar todo tipo de dulces como quesadillas herreñas, galletas, mantecado y polvorones, entre otros, además de elaboraciones saladas. Aunque sus magdalenas son uno de los dulces más demandados.
Las mejores magdalenas de Canarias
Cada día venden entre 80 y 90 unidades, y no es casualidad "cuando pruebas estas magdalenas, te das cuenta de que lo que has comido en tu vida no son magdalenas", asegura Jonay.
También destaca su estrella rellena de cabello de ángel, una galleta dulce con una textura crujiente por fuera, otra de las especialidades de la casa.
Un rincón para disfrutar
La Panadería Santiago se encuentra en la Avenida Dacio Darias, 52G, en Villa de Valverde. En este local puedes disfrutar elaboraciones artesanales, y acompañarlas de un buen café porque cuenta con cafetería para poder disfrutar de la experiencia.
Abre los siete días de la semana. De lunes a viernes de 7:00 a 14:00, y en horario de tarde, de 17:00 a 20:00. Los sábados reduce su horario hasta mediodía y los domingos de 7:30 a 13:00. Es perfecto para tomar algo allí o para pedirlo para llevar.
