Un alumno herreño participará en el Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores

Juan Andrés León Velázquez, alumno del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Valverde (El Hierro), ha sido seleccionado para representar a la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructuras de Telecomunicaciones de la provincia tinerfeña (Asinelte), integrada en Femete, en el Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores que se celebrará en MATELEC (Madrid) del 18 al 20 de noviembre. El alumno herreño está tutorizado por el docente José Guillermo Conde Fernández.

La XVIII edición del Concurso de Jóvenes Instaladores 2025 ha batido un récord de participación en su fase provincial, con 45 concursantes que competirán por el título de mejor instalador novel 2025. En esta fase, cada asociación participante selecciona a su representante para la final nacional. Desde Asinelte y Femete se destaca que este certamen “no solo reconoce el talento joven, sino que también da visibilidad a la importancia del sector y al valor de la formación en un ámbito fundamental para la transición energética”.

El alumno del CIFP de Valverde con su tutor docente / La Provincia

El certamen se enmarca en MATELEC, la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que reafirma su papel como punto de encuentro para toda la cadena de valor de la industria eléctrica y electrónica. En su última edición, MATELEC contó con 550 expositores y 24.000 profesionales de más de 64 países, consolidándose como un foro de innovación, negocio y conocimiento para instaladores, distribuidores, ingenierías y empresas del sector.

Precisamente, la Junta Directiva de Asinelte visitó días atrás El Hierro, donde mantuvo un encuentro muy enriquecedor con el alumnado y profesorado de los ciclos de Instalaciones Eléctricas y Automáticas del CIFP de Valverde. En esta jornada, la asociación explicó su labor de apoyo a las empresas instaladoras, animó al alumnado a continuar formándose y subrayó la alta demanda de personal cualificado que presenta actualmente el sector.

Durante la visita, Asinelte hizo entrega al alumno seleccionado y a su tutor de la camiseta y sudadera oficiales con las que representarán a la asociación en el concurso nacional.