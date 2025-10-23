El PP acelera la expulsión de los consejeros que han entrado en el Gobierno de Alpidio Armas
La dirección insular de los populares de El Hierro pide a Rubén Armiche y Anabel López que reconduzcan su posición o entreguen sus actas bajo la amenaza de salir ya de la estructura del partido
"O abandonan de inmediato el Gobierno o entregan sus actas". Éste es el mensaje que la dirección insular del Partido Popular de El Hierro ha intensificado en las últimas horas para que los consejeros Rubén Armiche y Anabel López den un paso a un lado y no sigan formando parte del Gobierno que encabeza el socialista Alpidio Armas en el Cabildo herreño.
"No hay otra salida", asegura el presidente de los populares de la que en su día fue denominada Isla del Meridiano, Juan Manuel García Casañas, quien volvió a reiterar 24 horas después de que se anunciara un acuerdo de gobernabilidad entre PSOE y PP que esta "unión no está autorizada por la dirección del partido en Canarias",precisó el también presidente del grupo parlamentario del PP.
Cuestión de horas
Casañas no quiso poner un tiempo límite para que los dos consejeros del PP reconduzcan su posición en la institución insular, pero sí dejó claro que "si en las próximas horas no se produce un cambio serán expulsados del partido".
Rubén Armiche y Anabel López anunciaron el pasado miércoles su incorporación al Gobierno de Alpidio Armas en una rueda de prensa en la que el actual presidente insular informó de los cambios que se han producido con "objeto de dar estabilidad a la actual legislatura". Cabe recordar que este movimiento se produce después de que Armas expulsara a los integrantes de Asamblea Herreña (AH) de su gobierno aludiendo a una deslealtad: los dos consejeros de AH habían votado en contra de una reforma de áreas propuesta por el socialista tras la expulsión del vicepresidente, David Cabrera, también de AH.
A partir de ese instante se abrió un diálogo con el PP para rearmar un equipo que aún sumando las dos piezas del PP se encuentra en minoría frente a Asamblea Herreña (3) y la Agrupación Herreña Independiente (4). Y es que Alpidio Armas sólo cuenta, por ahora, con los apoyos de los tres consejeros del PSOE, los dos del Partido Popular y el de Izquierda Unida-Reunir. Con este escenario, el PP exige a sus dos consejeros que cerraron un acuerdo contra natura con los socialistas que no sigan adelante en su deseo de gobernar con Armas o en su defecto, en el caso de que no entreguen sus actas, pasen a formar parte del grupo no adscrito.
(Habrá ampliación)
