Pacto entre el PSOE y el PP para cogobernar en El Hierro
Los populares Rubén Armiche y Anabel López se suman al equipo de gobierno del Cabildo insular
El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE) y Rubén Armiche han anunciado este miércoles que ambas formaciones han cerrado un acuerdo para cogobernar la corporación insular tras haberse quedado en minoría al romper el pacto con Asamblea Herreña.
Los dos consejeros populares se suman así al equipo de Gobierno en el Cabildo herreño, junto a los tres representantes socialistas y el de Reunir Canarias- Izquierda Unida Canarias, Amado Carballo.
En una comparecencia ante los medios, tanto Armas como Armiche han aclarado que se trata de "un acuerdo institucional no sujeto a intereses políticos ni partidistas" sino que, por el contrario, está dirigido a "dar estabilidad" al Cabildo de El Hierro en todas sus competencias.
Todo ello, han continuado, "sin que las distintas áreas de gobierno se conviertan en recipientes estancos", y donde "haya coordinación y se produzca intercomunicación y trabajo conjunto".
Dentro del organigrama del Cabildo, Rubén Armiche asumirá el área de Cultura, Juventud, Deporte y Patrimonio Histórico, mientras que Anabel López pasa a ser la consejera de Empleo y Desarrollo Económico, tal y como se ha especificado este miércoles desde el Cabildo.
