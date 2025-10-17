La acera más chillona de Canarias acaba de estrenarse en Frontera

El municipio herreño de La Frontera tiene desde ayer la acera más chillona de Canarias. Se ha realizado en la calle Belgara Alta, donde los vecinos se veían abocados a caminar por la misma calzada en la que circulan los vehículos, y se basa en el pintado de una franja de un rojo intenso sobre el piche, con los bordes blancos, y delimitada por unas pilonas también rojas y blancas.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo ofrecer seguridad a los peatones, en especial a los alumnos del colegio Tigaday que se encuentra en esta zona, ha sido posible gracias a la adhesión del Consistorio al proyecto Stars (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para Colegios), puesto en marcha a nivel estatal por la Dirección General de Tráfico con el objetivo de animar y premiar a los centros educativos que fomentan entre sus alumnos los desplazamientos sostenibles y seguros, tanto a pie como en bicicleta.

El alcalde, Pablo Rodríguez Cejas, explicó que los trabajos concluyeron ayer mismo gracias a una subvención del Gobierno estatal de 18.900 euros. «En esta zona del municipio no había pasos seguros ni para los alumnos del Tigaday ni para los peatones en general, por lo que consideramos que este proyecto era idóneo para desplegar esta acera que al fin ofrece protección», señaló Rodríguez, que sabe muy bien de lo que habla pues ha sido profesor de este centro público.

Además de esta acera, el Ayuntamiento de La Frontera se compromete a promocionar la difusión del proyecto en el municipio, mediante campañas publicitarias, acciones informativas y cualquier otra que favorezca su visibilidad, aportar los recursos materiales y personales que estime oportunos para la puesta en marcha del proyecto, y sensibilizar y concienciar a la población hacia modelos de desplazamiento más seguros y sostenibles.