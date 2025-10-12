El PP se piensa dar respaldo a Alpidio Armas en el Cabildo

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, puede sumar en breve a los dos consejeros del Partido Popular a su causa. De momento, hay interés por ambos lados de estar juntos en el mismo bando, pero la llegada de esos refuerzos no le darían la mayoría absoluta al socialista, que ahora contaría con sus tres bazas, las dos del PP y la de IU - Reunir Canarias: seis votos frente a los siete que se concentran en manos de la Agrupación Herreña Independiente (4) y Asamblea Herreña (3), el partido que le estaba proporcionando tomar la delantera en todas las votaciones antes de que se produjera el cese y destitución de los cargos de David Cabrera y, más recientemente, la salida de los otros dos consejeros de AH del Gobierno, el pasado 2 de octubre, lo que supuso la ruptura del pacto.

El primero en poner sobre la mesa esta posibilidad fue el propio Alpidio Armas, quien antes de que se cumplieran 24 horas de la salida de sus socios declaró a este medio de comunicación que «las opciones de acuerdo con la Agrupación Herreña Independiente son muy difíciles porque les hicimos una moción de censura», dijo en relación al proceso que arrebató al independentista Javier Armas, hermano del actual presidente insular, el bastón de mando. «Los inconvenientes para incorporar a AHI son importantes», admitió entonces, «pero queda el PP y, en ese sentido, creo que existen algunas opciones de sumar», vaticinó sin que los populares manifestaran de manera pública su predisposición a entrar en su equipo de gobierno.

Antecedentes

La herida que se abrió entre el PSOE y AH se hizo visible con el cese como vicepresidente de David Cabrera, quien posteriormente fue apartado de las áreas de Medio Rural y Marino, Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras y Ordenación del Territorio.

A ese primer roce se sumó otro incidente que cogió a Alpidio Armas de vacaciones –Ana González ejercía la presidencia accidental– durante una comisión en la que se trató la reestructuración de las áreas que habían quedado libre. Ese punto se llevó al primer pleno del mes de octubre y el PSOE perdió la votación por el posicionamiento negativo de los dos integrantes de AH que aún respaldaban a los socialistas. Ese día se escenificó la ruptura de un pacto que ha originado este movimiento entre PSOE y PP.