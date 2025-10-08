El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro

El exconsejero de Ordenación del Territorio en el Cabildo de El Hierro, Luciano Eutimio Armas (NC), denunciante de la obra ejecutada como «acondicionamiento de la pista agraria Malnombre-La Ladera», en el municipio de Frontera, votó a favor de este proyecto en un pleno insular tres años antes. Esta es una de las cuestiones que reveló ayer el exconsejero de Medio Rural, Marino y Recursos Hidráulicos del Cabildo de El Hierro, Juan Pedro Sánchez (AHI), en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por presuntos delitos de prevaricación urbanística y ordenación del territorio. También están acusados el jefe del área insular de Agricultura y un ingeniero externo que avaló el proyecto.

«Todos los informes preceptivos del expediente de esta obra, que contaba con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y se promovió desde la Corporación insular mediante un procedimiento de cooperación administrativa con el Ayuntamiento de Frontera en 2015, fueron favorables». A preguntas del fiscal, Sánchez admitió que dos técnicos emitieron un «informe desfavorable», pero cuando el proyecto ya no dependía de su área, las obras estaban avanzadas y se había presentado la denuncia, en 2018. El político se extrañó de que «esos técnicos hubieran informado a favor antes, por lo que se pidió un estudio externo».

A preguntas de las defensas, Sánchez afirmó que Luciano Eutimio Armas participó en al menos dos trámites del expediente que luego denunciaría y lo hizo sin oponerse ni emitir reparos a su tramitación: «No solo firmó la contratación del proyecto cuando estuvo como presidente accidental del Cabildo, sino que votó a favor en el pleno, siendo conocedor de los pormenores del mismo».

"No tenía interés"

El jefe del área insular de Agricultura, Andrés Acosta, a quien el denunciante señala como «el principal interesado con la construcción de la vía» pues tiene unas fincas en el lugar, desmintió este extremo, como ya hizo un agente del Seprona el martes. «La nueva vía no llega hasta su finca, de hecho, la vía termina en un barranco que es imposible de salvar, su propiedad está al otro lado y se accede por la carretera HI-1».

El jefe del área de Agricultura desmiente que tuviera interés en la nueva vía, pues a su finca se entra por la HI-1

El funcionario desmintió otro de los argumentos del denunciante al declarar que su participación en el expediente, como en el resto de los que tramita en su área, se circunscribió a «comprobar que la documentación que se aporta se ajusta a la Ley de Contratos Públicos". Acosta explicó cuáles fueron los trámites que siguió y las actas que firmó, y añadió que su formación «es agronómica, no urbanística; son los técnicos de Urbanismo los que asesoran y elaboran los informes de los proyectos que se presentan».

"Ese es el asfalto que tenemos en la Isla"

El tercer acusado, Pedro Jesús González, fue el encargado de elaborar el proyecto final y comprobar que se ajustaba al expediente y la realidad del entorno. Con el proyecto en la mano, explicó punto por punto los pormenores del mismo y aclaró, lo que para él eran errores de bulto, las apreciaciones de algunos peritos que declararon en la primera sesión del juicio. Señaló que la vía cumple con lo proyectado, se realizó sobre un sendero preexistente de 170 metros de largo y, a partir de ahí, sobre lo que llamó un «acceso» que también estaba previamente hasta alcanzar los 320 metros totales. Destacó que también se hizo cargo de los otros cinco proyectos que estaban subvencionados por el Fdcan y «todos se hicieron de la misma forma».

Respecto al tipo de asfalto empleado sobre el que un perito declaró que era un firme que permitía el rodaje de vehículos de gran tonelaje, señaló que «ese perito llegó a varias conclusiones sin tener el estudio del proyecto en sus manos» y «el asfalto que se empleó es el único que se puede utilizar en la isla, con las diferentes mezclas, pero no tenemos otro. Los proyectos en El Hierro se hacen con los materiales con los que podemos contar en la Isla, y en el caso del asfalto no hay otro tipo», enfatizó.

También declararon cerca de dos decenas de testigos, la mayoría propietarios de las fincas dedicadas a la vid en la zona en la que se construyó la pista que es objeto de esta investigación. Todos avalaron el proyecto y destacaron que gracias a ella se ha «potenciado» el cultivo porque con el antiguo sendero, de tierra y que no permitía el paso de vehículos, era muy difícil acceder a los bancales y tanto la producción que se obtenía como los aperos y los abonos «se tenían que cargar al hombro». «Ahora podemos meter maquinaria»

También declaró el presidente de la comunidad de vecinos Laura, de un edificio que se sitúa por debajo de la ladera. Aseguró que preguntaron al Ayuntamiento por la posibilidad de un derrumbe de la ladera tras la obra, porque Luciano Eutimio [que tiene una vivienda en este inmueble] lo comentó. El Consistorio contestó que no había riesgo: «A Luciano pareció no bastarle y denunció la obra a título personal, no en nombre de la comunidad».