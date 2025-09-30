La flora herreña ya tiene su arca: El Creal pone en marcha un banco de semillas

La isla de El Hierro ya tiene el arca de las especies más emblemáticas de su flora. El centro ambiental de El Creal, que gestiona el Cabildo herreño y que se encuentra en el valle de El Golfo, ha puesto en marcha el Banco de Semillas de la Reserva de la Biosfera de El Hierro, un vívero con lo más representativo del patrimonio vegetal exclusivo de la Isla, como las sabinas, los codesos, los bejeques, la bencomia, el cabezón, la siempreviva o el tomillo salvaje.

En El Creal ya se reproducían ejemplares de pino canario, sabinas, palmeras, madroños y nogales entre otros árboles presentes en la flora canaria. Solo en el año 2023, esta instalación entregó 1.711 plantas para las tareas de reforestación, lo que equivale a cuatro hectáreas de monte.

Se trata de una actuación estratégica de conservación de la biodiversidad vegetal insular. La presidenta en funciones del Cabildo de El Hierro, Ana González, aseguró durante el acto de puesta en marcha de este banco de semillas que gracias al trabajo conjunto de la Reserva de la Biosfera de El Hierro y el área de Medio Ambiente del Cabildo herreño se ha logrado la financiación europea necesaria «para dar continuidad a este proyecto con el que se pretende garantizar la conservación de la flora autóctona de la Isla, logrando este encargo que se mantendrá operativo los próximos cuatro meses y en el que trabajarán una decena de profesionales».

El Banco de Simillas ya se encarga de la eecolección y selección de simientes de especies vegetales autóctonas y endémicas, conforme a criterios técnicos de viabilidad, representatividad ecológica y adaptabilidad a condiciones climáticas adversas. Las zonas de recolección han sido previamente identificadas y georreferenciadas.

Los profesionales se encargan de las tareas de limpieza, clasificación, secado y almacenamiento de semillas, asegurando la implementación de procedimientos técnicos homologados y adaptados al contexto insular. Asimismo, se trabaja para confeccionar un inventario de variedades tradicionales agrícolas, incluyendo la recopilación de información etnobotánica mediante trabajo de campo y entrevistas a agentes locales, en coordinación con entidades científicas especializadas.

Gestión informática

Asimismo, esta reserva de semillas prevé la implantación de un sistema informático de gestión del banco, que permita el registro, consulta y trazabilidad de las muestras almacenadas, conforme a estándares de interoperabilidad con redes de bancos de germoplasma.

También están previstos en el proyecto programas de formación, sensibilización y divulgación, dirigidos a agentes locales, comunidad educativa y visitantes, a fin de fomentar el conocimiento sobre la importancia de la biodiversidad, la conservación de variedades locales y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos.

Otro de los retos es la creación de empleo verde, mediante la contratación de personal técnico especializado, con especial atención a colectivos en riesgo de exclusión social y al fomento de la economía circular vinculada al medio rural y natural.

El programa contempla actuaciones de mejora y adecuación de infraestructuras del Centro Ambiental El Creal, para su conversión en una herramienta de educación ambiental, uso público y resiliencia ecológica, integrando el Banco de Semillas como recurso estructural del centro.

El arca de la flora herreña representará la riqueza de la biodiversidad de la Reserva de la Biofera, que ocupa toda la isla. El Hierro logró esta declaración el 22 de enero de 2000. Lo logró gracias a las particularidades naturales de la isla más occidental y de menor tamaño del archipiélago canario, que presenta un relieve abrupto con una cota máxima de 1.501 metros, y gran parte de su costa es acantilada.