La pitaya se busca hueco en los huertos de La Frontera

Un grupo de agricultores de El Hierro visitó esta semana unas fincas dedicadas al cultivo de la pitaya en Tenerife para valorar las posibilidades de incorporar este cultivo en la isla. A lo largo del recorrido por las explotaciones, situadas en Las Galletas, Atogo y Güímar, los productores estudiaron la compatibilidad de esta fruta con las condiciones agroclimáticas de La Frontera con el propósito de implantar en ese municipio este cultivo de creciente demanda y contribuir a la diversificación de la producción agrícola de la isla.

Durante la jornada, les acompañaron el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el diputado herreño Raúl Acosta, así como personal técnico del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), organismo adscrito a la Consejería, y de los cabildos de Tenerife y de El Hierro, según informa una nota del Gobierno regional.

«La pitaya es una fruta con gran potencial de exportación, por lo que desde el Ejecutivo regional estamos promoviendo su comercialización exterior en distintas ferias e iniciativas de carácter internacional en las que participamos junto a los productores de las islas», destacó el consejero del área Narvay Quintero, que subraya en la nota la «alta demanda» que tiene este cultivo en Alemania y otros países europeos, dando así «una oportunidad» al sector agrícola debido a la cercanía con estos mercados en relación a otras regiones importadoras.

Añadió, además, que, atendiendo a los estudios científicos realizados desde el Ejecutivo canario, se trata de un cultivo con bajos requerimientos hídricos y nutritivos lo que, junto a los trabajos de identificación de las variedades más productivas y resistentes realizados con el Cabildo tinerfeño, puede constituir «una alternativa rentable» para la agricultura de El Hierro.

Con el este propósito, desde 2024 el ICIA lleva acabo un estudio de las variedades con mejores comportamientos tanto en fase de precosecha como en postcosecha, en el que también participa el Cabildo de Tenerife y el productor de pitaya José Rendón.

Por otra parte, el interés que ha suscitado este cultivo, tanto entre los productores de Canarias como a nivel nacional, motivó la puesta en marcha del Grupo Operativo Pitamed: ‘Cultivo Sostenible de Pitaya en España’, en el que, junto a diferentes instituciones y empresas de la Península, también participan como miembros tanto el ICIA como el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife, institución beneficiaria de los fondos que sufragan esta iniciativa en las Islas.

Entre los objetivos de este proyecto destaca el desarrollo de modelos de producción óptimos para las distintas zonas de cultivo, seleccionando las variedades mejor adaptadas en función de las condiciones agroclimáticas. Asimismo se propone poner a punto técnicas de cultivo sostenible, aportar recomendaciones de riego y fertilización eficientes, así como realizar un gestión integrada de posibles plagas o enfermedades.

Con un duración de tres años, esta iniciativa fue seleccionada como proyecto suprautonómico de innovación de interés general por la Asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y se desarrollará hasta mayo de 2027 con un prepuesto de algo más de medio millón de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEader) y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.