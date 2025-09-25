El Hierro lanza su primera mantequilla artesanal: una nueva joya de la gastronomía canaria
Este nuevo producto se elabora con leche de cabra local y sal
El Hierro incorpora un nuevo producto a su gastronomía con la primera mantequilla artesanal de cabra elaborada en la isla, un alimento único en Canarias que combina sabor, tradición y un ingrediente muy ligado a la cocina local.
Una apuesta pionera
Según ha informado Televisión Canaria, el proyecto ha sido impulsado por una pareja de jóvenes ganaderos herreños que tras años dedicados a la elaboración de quesos, han decidido innovar y apostar con la producción de mantequilla de cabra artesanal. Esta iniciativa rompe con lo habitual, se suma a la tradición quesera insular y permite aprovechar al máximo la materia prima derivada del queso.
El resultado es una mantequilla elaborada únicamente con leche de cabra y sal, lo que refuerza su carácter natural y artesanal. Se trata de una de las pocas mantequillas de cabra presentes en el archipiélago, lo que aumenta su excelencia y particularidad.
Mirada al futuro
Los promotores del proyecto tienen como objetivo ampliar la gama de sabores y consolidar un producto autóctono, exclusivo y con sello de identidad herreño. La intención es que esta mantequilla se convierta en un referente dentro de la gastronomía canaria.
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- El pueblo escondido en un acantilado volcánico donde no llegan los coches ni el Wi-Fi
- El viento provoca un segundo conato de incendio en El Hierro: el Cabildo lo da por controlado
- El Hierro se prepara para la Bajada ocho años después: lleno turístico y más de 30.000 personas
- El Hierro cumple el voto a su Patrona en una Bajada multitudinaria tras 8 años de espera
- Un camino hecho de bailes que recorre 411 años de la historia de El Hierro
- El Hierro se prepara para la 'Bajada de la Virgen de los Reyes' ocho años después: lleno turístico y 30.000 personas
- En busca del ‘rubí’ tropical en El Hierro