El Hierro lanza su primera mantequilla artesanal: una nueva joya de la gastronomía canaria

El Hierro incorpora un nuevo producto a su gastronomía con la primera mantequilla artesanal de cabra elaborada en la isla, un alimento único en Canarias que combina sabor, tradición y un ingrediente muy ligado a la cocina local.

Una apuesta pionera

Según ha informado Televisión Canaria, el proyecto ha sido impulsado por una pareja de jóvenes ganaderos herreños que tras años dedicados a la elaboración de quesos, han decidido innovar y apostar con la producción de mantequilla de cabra artesanal. Esta iniciativa rompe con lo habitual, se suma a la tradición quesera insular y permite aprovechar al máximo la materia prima derivada del queso.

El resultado es una mantequilla elaborada únicamente con leche de cabra y sal, lo que refuerza su carácter natural y artesanal. Se trata de una de las pocas mantequillas de cabra presentes en el archipiélago, lo que aumenta su excelencia y particularidad.

Mirada al futuro

Los promotores del proyecto tienen como objetivo ampliar la gama de sabores y consolidar un producto autóctono, exclusivo y con sello de identidad herreño. La intención es que esta mantequilla se convierta en un referente dentro de la gastronomía canaria.