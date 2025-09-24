Agricultores de El Hierro estudian implementar en La Frontera el cultivo de pitaya, con "potencial" de exportación

Un grupo de agricultores de El Hierro ha visitado esta semana unas fincas dedicadas al cultivo de la pitaya en Tenerife para valorar las posibilidades de incorporar este cultivo en la isla. A lo largo del recorrido por estas explotaciones, situadas en Las Galletas, Atogo y Güímar, los productores estudiaron la compatibilidad de esta fruta respecto a las condiciones agroclimáticas de La Frontera con el propósito de implantar en el municipio herreño este cultivo de creciente demanda y contribuir a la diversificación de la producción agrícola de la isla.

Durante la jornada, les acompañaron el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el diputado herreño Raúl Acosta, así como personal técnico del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), organismo adscrito a la Consejería, y de los Cabildos de Tenerife y de El Hierro, según informa una nota del Gobierno regional.

"La pitaya es una fruta con gran potencial de exportación, por lo que desde el Ejecutivo regional estamos promoviendo su comercialización exterior en distintas ferias e iniciativas de carácter internacional en las que participamos junto a los productores de las islas", ha destacado el consejero del área Narvay Quintero, que ha puntualizado en una nota la "alta demanda" que tiene este cultivo en Alemania y otros países europeos, dando así "una oportunidad" al sector agrícola debido a la cercanía con estos mercados en relación a otras regiones importadoras.

Pitayas de los tres tipos que existen: amarilla, rosa y roja (imagen de archivo). / E.D.

Ha añadido, además, que, atendiendo a los estudios científicos realizados desde el Ejecutivo canario, se trata de un cultivo con bajos requerimientos hídricos y nutritivos lo que, junto a los trabajos de identificación de las variedades más productivas y resistentes realizados con el Cabildo tinerfeño, puede constituir "una alternativa rentable" para el sector agrícola de El Hierro y también de otras zonas de las islas.

Proyectos impulsados

Con el este propósito, apuntan, desde 2024 el ICIA desarrolla un proyecto CAIA (aprobado por el Consejo Asesor del Instituto), que tomó el testigo de investigaciones previas promovidas desde la Consejería, centrado en el estudio de las variedades con mejores comportamientos tanto en fase de precosecha como en postcosecha, en el que también participa el Cabildo de Tenerife y el productor de pitaya José Rendón.

En el marco de esta iniciativa, financiada con fondos propios, el equipo investigador del ICIA realiza estudios agronómicos y morfológicos de las variedades de pitaya, con el fin de determinar aquellas mejor adaptadas a las condiciones climáticas y a las preferencias del mercado. Además, esta investigación se propone determinar las necesidades hídricas y nutritivas, mejorar las técnicas de polinización artificial, prolongar el periodo productivo y establecer criterios de poda, entre otros aspectos de estudio.

Visita a una finca de Tenerife. / E. D.

Por otra parte, el interés que ha suscitado este cultivo, tanto entre los productores de Canarias como a nivel nacional, motivó la puesta en marcha del Grupo Operativo Pitamed: Cultivo Sostenible de Pitaya en España', en el que, junto a diferentes instituciones y empresas de la Península, también participan como miembros tanto el ICIA como el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife, institución beneficiaria de los fondos que sufragan esta iniciativa en Canarias.

Entre los objetivos de este proyecto destaca el desarrollo de modelos de producción óptimos para las distintas zonas de cultivo, seleccionando las variedades mejor adaptadas en función de las condiciones agroclimáticas. Asimismo se propone poner a punto técnicas de cultivo sostenible, aportar recomendaciones de riego y fertilización eficientes, así como realizar un gestión integrada de posibles plagas o enfermedades.

Todo ello, aseguran, con el propósito de incrementar los rendimientos y la calidad de la cosecha en línea con los avances realizados por el ICIA y el Cabildo de Tenerife en estos ámbitos y con el objetivo de aumentar la vida útil de la pitaya y reducir el desperdicio alimentario.

Hasta mayo de 2027

Con un duración de tres años, esta iniciativa fue seleccionada como proyecto suprautonómico de innovación de interés general por la Asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y se desarrollará hasta mayo de 2027 con un prepuesto de 594.475,12 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este grupo operativo está constituido por empresas y productores especializados en la producción y comercialización de fruta tropical, como Anecoop, el mayor exportador de frutas y hortalizas a nivel nacional, así como agentes del sector en Canarias como la cooperativa de Gran Canaria Coagrisan y el productor de pitaya tinerfeño Enrique José Camacho de Volder.

Además, cuenta con Coexphal y la coordinación técnica de Cajamar, así como de la empresa NGS, que desarrolla alta tecnología e innovación con sistema hidropónico NGS en cultivo de pitaya, e instituciones educativas como la Universidad de Almería.