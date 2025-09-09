Óscar Puente se ofrece a reunirse para mejorar las condiciones del aeropuerto de El Hierro

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha ofrecido este martes a reunirse con el senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, para mejorar las condiciones del aeropuerto de El Hierro, aunque considera que la gestión es "eficiente y buena".

Armas, que ha preguntado al ministro en el pleno del Senado si se le dará el mismo trato a Canarias que a Cataluña o País Vasco en cuanto a la gestión y competencias de sus aeropuertos, se ha quejado de que ni el presidente de AENA le ha recibido ni el propio Puente ha atendido algunas de sus recomendaciones.

El senador herreño ha manifestado que el Gobierno ha anunciado la cesión de competencias aeroportuarias a Cataluña y a Euskadi recientemente y ha dicho que desde Canarias, desde El Hierro, también se reclama esa competencia, no solo porque el Estatuto de Autonomía de las islas así lo contempla, sino porque la gestión del Ministerio y la de AENA son "negativas" para la comunidad autónoma.

En su respuesta, Puente ha negado que el Gobierno haya ofrecido la gestión aeroportuaria a ninguna comunidad, aunque es consciente de las aspiraciones de algunos gobiernos autonómicos de obtener esa gestión o cogestión aeroportuaria, siempre con respeto al marco constitucional y legal que "limita la posibilidad de esa cogestión".

En primer lugar, ha citado, el artículo 149 de la Constitución, que establece que la competencia en torno a los aeropuertos de interés general es exclusiva del Estado, y en segundo lugar, la propia naturaleza de la empresa que gestiona los aeropuertos de España.

A partir de ahí, ha continuado, el Gobierno está "dispuesto a encontrar fórmulas que mejoren la cogestión del conjunto de los aeropuertos de España, pero siempre teniendo presente cuál es el marco legal".

En cuanto al aeropuerto de El Hierro, ha insistido en que la gestión es "eficiente y buena" y ha apuntado que "prueba de ello es que incluso en Canarias los viajeros no hacen otra cosa que crecer año tras año".