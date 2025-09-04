Armas ‘rearma’ su equipo con el ascenso de Ana González

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, recompone su equipo de gobierno nombrando a su compañera de partido, Ana González, vicepresidenta de la institución insular. Con este movimiento el socialista cierra la crisis abierta a partir de la destitución de David Cabrera (AH) como segundo de a bordo de un gobierno de coalición que se formó como consecuencia de la moción de censura que el dirigente socialista le montó a Javier Armas, su hermano y líder de la Agrupación Herreña Independiente.

Aquel movimiento alejó a AHI de la presidencia para dar forma a un triunvirato con tres consejeros del PSOE, tres de AH y uno, que fue el que desequilibró la balanza a favor del actual mandatario, de Reunir Canarias.

Las tensiones entre Armas y Cabrera no son nuevas. De hecho, en la anterior legislatura ya hubo un primer cese del cabeza de listas de AH tras unas «desavenencias» con el principal peón socialista en la que en su día fue considerada la Isla del Meridiano. A pesar de aquel rifirrafe, PSOE y AH volvieron a juntar sus caminos en una travesía igual de inestable que la anterior. Lo cierto es que Cabrera ha sido destituido en el cargo, restituido en sus funciones y, de nuevo, cesado en sus competencias en menos de 24 meses de legislatura.

La pérdida de confianza que entonces esgrimió Alpidio Armas para justificar sus decisiones se han convertido ahora en un respaldo total hacia la figura de Ana González, quien no sólo tendrá un rol clave en la estructura del partido en la Isla sino en el Gobierno insular.

La llegada de Ana González a la vicepresidencia –no confundir con la nacionalista Ana Cecilia González (AH), que continúa al frente de la consejería de Empleo y Desarrollo Económico–, para cubrir los huecos que la salida de David Cabrera dejó en las consejerías de Medio Rural y Marino, Infraestructuras, Mantenimientos, Obras y Carreteras y Ordenación del Territorio, es un movimiento estratégico de Alpidio para cerrar una crisis que había dejado un vacío en áreas fundamentales de su ejecutivo.

El nombramiento de González ya aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el mismo el presidente del Cabildo de El Hierro incluye un punto en el que ordena «que se adapten las retribuciones a recibir en concepto de dedicación exclusiva , como consecuencia de los actuales nombramientos y ceses».

En este sentido, apunta que «la condición de vicepresidente se perderá , además por el cese, por renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro del Consejo de Gobierno Insular, por lo que corresponderá a los vicepresidentes sustituir al presidente, previa y expresa delegación, en el orden que le atribuya su nombramiento, y en la totalidad de sus funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones», refleja la orden.