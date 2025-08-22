Alpidio Armas (PSOE) destituye a David Cabrera (AH) de todos sus cargos en el Cabildo de El Hierro

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), ha informado este viernes de la destitución de los cargos que ostentaba su principal socio de gobierno, David Cabrera, de Asamblea Herreña (AH), tras haberlo destituido la semana pasada como vicepresidente de la corporación insular.

Así, Cabrera cesa como consejero de Medio Rural y Marino, Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras y Ordenación del Territorio del Cabildo de El Hierro.

La comunicación del cese se habría producido a mediodía de este viernes, según han informado fuentes de la institución insular.

Tercer cese de la legislatura

Se trata de la tercera vez durante esta legislatura que Armas cesa a su principal socio de Gobierno en el Cabildo de El Hierro. Ya en la anterior legislatura (2019-2023), Armas destituyó a Cabrera de todos sus cargos en una ocasión; siendo este el cuarto episodio de estas características que protagonizan ambos líderes políticos en el Gobierno de la institución insular.

Según han informado fuentes del Cabildo herreño, hasta el momento solo se ha comunicado el cese de David Cabrera (AH), mientras que continúan en sus cargos el resto de miembros de la formación política Asamblea Herreña (AH): Emilio Hernández (consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes) y Ana Cecilia González (consejera de Empleo y Desarrollo Económico).

Hasta el momento, ninguno de los representantes políticos del Parido Socialista (PSOE) y Asamblea Herreña (AH) han realizado declaraciones públicas sobre este hecho.

Alpidio Armas / E. D.

Alpidio Armas (PSOE) es presidente del Cabildo de El Hierro desde el 11 de julio de 2023, tras un acuerdo entre PSOE (3 consejeros), AH (3 consejeros) y IU-Reunir Canarias (1 consejero) que se materializó en una moción de censura presentada contra Javier Armas, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que contaba con cuatro representantes.