El Hierro recupera el pulso tras las jornadas festivas

El Hierro continúa teniendo una ocupación turística del cien por cien en agosto, pero nada que ver con la situación que se vivió el pasado mes de julio coincidiendo con los largos festejos de la Bajada de la Virgen de Los Reyes, cuando más de 40.000 personas se congregaron en la que en su momento fue bautizada como la Isla del Meridiano. La población casi multiplicó por cuatro su censo oficial (el Instituto Nacional de Estadísticas lo sitúa en 11.646 herreños), lo que supone la presencia de 148,8 personas por cada kilómetro cuadrado en el caso de que todas coincidieran al mismo tiempo en la Isla. Una barbaridad. Por eso no es nada extraño que los servicios de limpieza insulares recogieran hasta 3.700 kilos de residuos sólidos sólo en las dos jornadas grandes del calendario festivo.

Teniendo en cuenta que en El Hierro sólo existe una docena de taxis, resulta hasta lógico que Davinia Suárez, consejera de Turismo y Transportes, haya agradecido públicamente en las últimas horas «el esfuerzo realizado por bares y restaurantes, el sector alojativo y de alquiler de vehículos, el transporte regular de viajeros y los refuerzos de las compañías aéreas y marítimas para traer y llevar a la mayor cantidad de personas que se han congregado en unas fiestas que se originan cada cuatro años», dijo sobre una celebración que se demoró ocho años por las incidencias derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus, es decir, que las ganas de pasarlo bien condicionaron mucho el balance final que ha realizado el Cabildo.

Llegada de la Virgen de Los Reyes a Valverde / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Alpidio Armas, presidente insular, anuncia próximas reuniones de coordinación con los presidentes de los grupos de tocadores y bailarines para reflexionar sobre el modelo al que tiene que evolucionar la Bajada. En este sentido, la intención es dar los primeros pasos para la constitución de un organismo o patronato que se encargue de planificar con antelación los actos programados para el verano de 2029.

Pero en el análisis final no sólo caben los cinco millones de euros que desde el gobierno insular se inyectaron a la cuenta desde la que se pagaron las facturas de las fiestas [más de la mitad los gestionó el área de Presidencia]. La Comisión Coordinadora de la Bajada, órgano en manos del director Juan Rafael Zamora, se hizo cargo de mover 1,6 millones tras la aprobación de 25 contratos menores, diez licitaciones y nueve personas para cubrir distintos servicios básicos. Trabajadores de Gesplan, por citar una de las actuaciones, se hicieron cargo del acondicionamiento de los 27,3 kilómetros del recorrido que cubre la comitiva de la Virgen de Los Reyes.

Meridiano SAU fue la empresa que se hizo cargo de suministrar la información a las 13.727 personas que acudieron a uno de los puntos de atención durante el mes de julio, siendo un 66% de los demandantes canarios, un 22% extranjeros y sólo un siete por ciento peninsulares. n