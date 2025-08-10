En busca del ‘rubí’ tropical en El Hierro

Noventa y ocho de cada cien piñas tropicales que se cultivan en Canarias son de origen herreño. De hecho, en 2020 se llegaron a recoger 1,3 millones de kilos con el etiquetado MD2 o Gold y Roja Española, una variedad que en la actualidad está de capa caída y se quiere recuperar a toda costa a partir de iniciativas como la que ha anunciado en las últimas horas el Cabildo de El Hierro. La institución insular ha cedido una finca experimental a la Cooperativa del Campo La Frontera y a Frutas del Hierro SAT para impulsar su recuperación. Esta medida se suma a los 500.000 euros que destinó de sus cuentas para favorecer la cosecha de 2024/25. Y es que en los últimos años se ha detectado un descenso de casi el 40% en la producción de una fruta exótica que desembarcó en la Isla procedente de tierras americanas en el último cuarto del pasado siglo.

La piña de piel colorada, conocida por algunos productores como el «rubí tropical», es una variante que tiene su origen en tierras filipinas y en regiones caribeñas como Venezuela, Puerto Rico y Cuba. En el mercado nacional e internacional también se conoce con los nombres de Key largo, Cubana, Cumanesa, Black Spanish y, por supuesto, Red Spanish, que es la que se va a potenciar en El Hierro después de que se detectara recientemente una importante escasez de planta sana: cada ejemplar puede alcanzar un peso que oscila entre 1,2 y 2 kilogramos, tiene un intenso color anaranjado en su exterior y por dentro tiene unas tonalidades blanquecinas. Su sabor es mucho más dulce que la Gold.

El Área de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro no sólo ha puesto a disposición de los productores la finca experimental, sino el laboratorio localizado en La Frontera para que esta iniciativa pueda llegar a buen puerto. El plan de actuación consiste en proporcionar un asesoramiento técnico que favorezca una buena selección de plantas que estén libres de síntomas de enfermedades víricas y otros agentes nocivos como paso previo para llevar a cabo una siembra controlada en las mejores condiciones de humedad y temperatura. Y es que los expertos ya han logrado detectar que las principales amenazas de la piña tropical Roja Española es la presencia en las extensiones agrarias de la cochinilla algodonosa (Dysmicoccus brevipes) y otros problemas derivados de la mala desinfección de los suelos, lo que ha resultado clave en el descenso de la producción. El Valle de El Golfo es un lugar estratégico para el crecimiento de una fruta que tiene un amplio recorrido en la gastronomía canaria debido a su poca azúcar y alta acidez, una combinación infalible en muchas recetas.