Parques Nacionales califica el Mar de las Calmas como un "tesoro irrenunciable"

¿Qué le parece que elCabildo de Tenerife quiera cobrar por visitar el parque nacional del Teide?

Me voy a remitir a lo que apunta la Ley de Parques Nacionales y el Plan Director, es decir, una normativa en la que el único requisito que se establece es que la entrada debe ser gratis. Yo estoy hablando del acceso, no de los servicios que se puedan llegar a prestar en el mismo... Ahí sí es verdad que no hay un reglamento que especifique si se debe o no se debe cobrar por un servicio determinado. Bien es cierto que en algunos lugares se cobran unas cosas y en otros no. Eso supone que no hay una homogeneidad que permita saber quién está haciendo lo correcto y quién no. Esa libertad a la hora de aplicar una tarifa u otra la vamos a analizar en una mesa de trabajo con el objeto de tener una idea más precisa de este asunto.

¿Se van a sentar para unificar criterios?

No exactamente [silencio]... En la última reunión del Consejo de la Red de Parques Nacionales se aprobó crear un grupo de trabajo con nuestros asociados para analizar asuntos relacionados con la financiación adicional y el uso público de esos entornos. Insisto, los parques nacionales están concebidos para ser visitados sin tener que abonar una tasa de acceso. Ahora mismo es imposible descartar cualquier posibilidad porque su dirección tiene autonomía para tomar decisiones vinculadas con los servicios que ofrece a las personas que deciden acercarse a esos lugares a disfrutar de la naturaleza. Lo recomendable, en todo caso, es que hubiera una postura conjunta.

Con el inicio del verano es inevitable hablar de las alarmas que «suenan» en los territorios naturales para evitar la propagación de incendios forestales

Los incendios de nueva generación nos obligan a extremar las precauciones porque son más virulentos, en muchas ocasiones agitados por elementos conectados con el cambio climático, y amenazan enclaves medioambientales tan valiosos como el de Las Cañadas del Teide, que el pasado verano no se salvó de las llamas. Hay que tener todos los sentidos puestos para impedir que el fuego arrase con los montes. Hemos tenido una primavera lluviosa y ese dato no es bueno en esta temporada del año porque la posibilidad de que haya un ciclo estival peligroso es alta. Además, la presión turística que soporta un parque nacional hace que los riesgos aumenten.

Hablando de presión turística, ¿hay que regular los accesos a los espacios protegidos en función del mes en el que nos encontremos?

Eso es algo que se hace en parques nacionales para controlar los flujos de visitantes, sobre todo, después de la pandemia cuando las visitas se incrementaron considerablemente. Controlar los movimientos de 15 millones de personas al año, donde El Teide es el que más turistas atrae, no es nada sencillo. Esa regularización ya se hace con el objetivo de evitar posibles situaciones de colapso.

La última, se está negociando el paso de la Vuelta Ciclista a España por El Teide. ¿Qué implica albergar un evento de esta categoría dentro de un entorno tan sensible?

A nosotros no nos ha llegado aún una petición oficial y, por lo tanto, le tengo que remitir a las grandes limitaciones que existen en un parque nacional para organizar un evento deportivo. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales deja claro que esas actividades deben estar recogidas en el uso de ese espacio porque de no ser así estaríamos incumpliendo la ley. Para decir sí a un evento deportivo, sea el que sea, se deben cumplir un mínimo de requisitos que ahora mismo no se contemplan. Sólo en el caso de que se pongan en contacto con nosotros se activarían los mecanismos para determinar si la prueba en cuestión se puede hacer o no, pero a día de hoy no hay nada porque no se ha presentado ningún proyecto para la Vuelta.