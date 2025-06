Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro

Tras la reunión del pasado jueves en Bruselas con Carles Puigdemont, la dirección de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) mantendrá la próxima semana un encuentro de trabajo con miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para exponer su posicionamiento en relación al futuro parque nacional del Mar de las Calmas. Si no hay cambios en la agenda, la cita se celebrará el lunes y en ella se abordarán las dudas que existen en la formación herreña sobre la gestión del que será el primer parque nacional marino de España. Con este movimiento los isleños pretenden aglutinar apoyos en torno a su idea de que el control de este espacio natural debe ejercerse desde el Archipiélago y no desde Madrid; unos aliados de los que poder tirar cuando el proyecto que se lleva moldeando una década enfile la recta final –con los trámites parlamentarios de rigor– para ser declarado parque nacional. Si no hay contratiempos significativos, esa noticia llegará en 2026.

En la actualidad hay un plazo de alegaciones abierto hasta el 2 de julio en el que se pueden realizar aportaciones en base al proyecto presentado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. «El Gobierno no ha jugado limpio con nosotros», asegura Javier Armas, presidente de la Agrupación Herreña Independiente, sobre la falta de respuestas que han obtenido en muchas de las 40 alegaciones que han presentado a lo largo de todo el proceso. Casi todas están asociadas a la gestión del parque nacional del Mar de las Calmas, que según la dirección de AHI debe estar en manos del Cabildo de El Hierro, que es lo que ocurre con los otros cuatro espacios de similares características que existen en el Archipiélago. «El control de los parques nacionales está en mano de los gobiernos autonómicos y en el caso de Canarias, ésa es una competencia transferida a los cabildos», sostiene Armas no sin denunciar que «da la sensación de que quieren perpetuarse en unas competencias para regresar a un estado que no es el que tenemos en estos momentos».

Vista del Mar de las Calmas desde El Pinar. / GELMERT FINOL / EFE

El viaje a Waterloo

Hace un mes, más o menos, se empezó a moldear el encuentro que mantuvo el pasado jueves Javier Armas con Carles Puigdemont en Bruselas, una cita que se alargó durante una hora y en la que también estuvieron presentes Eduard Pujol, diputado y senador en las Cortes Generales por Barcelona y el Parlamento de Cataluña, y Raúl Acosta, diputado de AHI en el Parlamento de Canarias. ¿Cómo se organizó todo? El origen de la visita a la Casa de la República de Waterloo está en el día a día que se desarrolla en el Grupo Plural del Senado, un espacio de trabajo afín que comparten los cuatro senadores de Junts, el del BNG, el de CC y el de AHI. «Hace poco decidimos cambiar de estrategia y dar mayor calado a nuestro posicionamiento en torno a este asunto con un discurso más político... Esto hizo que nuestra cercanía con Junts propiciara el reciente viaje a Waterloo», aclara Armas sobre los movimientos de aproximación que se van a dar «con partidos que están en la misma sintonía que AHI».

"Con Junts hemos hecho lo mismo que el PSOE, es decir, negociar un asunto que es de gran interés para nuestro partido" Javier Armas — Presidente de AHI

Armas lo que pretende es que en el momento en el que el proyecto vuelva al Consejo de Ministros y posteriormente a la Cámara para su votación, AHI tenga aliados de peso con los que mostrar su disconformidad por el modelo de gestión que quiere el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, cuyo director, Javier Pantoja, anunció la pasada semana en El Hierro que la idea es crear una mesa de coordinación con presencia en la misma del Gobierno de Canarias y el Cabildo.

"Buena sintonía"

Armas asegura que «nos apena tener que buscar apoyos externos, pero en el caso del señor Puigdemont hemos encontrado comprensión y su compromiso de que nos apoyará en esta causa», destacó no sin obviar que muchos no han tardado en criticar a la formación que él preside por forzar este acercamiento con un prófugo. «Con Junts hemos hecho lo mismo que el PSOE, es decir, negociar un asunto que es de gran interés para nosotros... Es más, a los más despistados les voy a recordar que AHI se mostró contraria al proceso que terminó con la aprobación de la ley de amnistía». Armas destaca la buena sintonía lograda en Bruselas «sin que nos hayan pedido nada a cambio».

"El diálogo con el expresidente Puigdemont fue fluid; entendió que lo que pedimos es lo más justo" Javier Armas — Presidente de AHI

En este sentido, no dudó en admitir que irán hasta el fin del mundo, si es necesario, por conseguir las mayores ventajas para la Isla. «El diálogo con el expresidente Puigdemont fue fluido; entendió que lo que pedimos es lo más justo. Esto sólo es el principio de una ronda de contactos que en breve vamos a proseguir con el PNV y CC, que no me preocupa en exceso porque a ellos los tenemos cerca en este proceso», apostilla sobre el acuerdo ya alcanzado con Junts y el que pretende cerrar con los vascos (PNV).