Vecinos de La Restinga protestan por la gestión migratoria en su puerto

Vecinos del Puerto de la Restinga, en el municipio de El Pinar (El Hierro), han convocado en la mañana de este sábado, en la Avenida Marítima, una manifiestación para protestar por cómo se gestionando la situación migratoria que padecen las islas en torno a su puerto, que ya ocasiona, según manifiestan, problemas en la rutina de los ciudadanos en este pueblo pesquero y en la actividad social y económica desarollada en la zona.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación, Loly Hernández, y Fernando Gutiérez, miembro de la directiva, exponen que La Restinga es un pueblo "tranquilo y acogedor", que no se opone a prestar ayuda humanitaria, pero que tiene una situación ya "insostenible" que complica las rutinas a comerciantes y residentes.

"No estamos de acuerdo con que se destruyan pateras que llegan en una parte del muelle, sin limpiar ni nada, con el ruido que ello supone, y cerca de una pescadería, de la playa...Queremos que se las lleven completas", ha trasladado Hernández, que también ha asegurado que en el muelle se han instalado hasta 41 contenedores para albergar recursos de ayuda humanitaria: "creemos que con menos se puede prestar ayuda, no con 41", comenta.

Para aliviar la situación, los vecinos piden usar puertos alternativos a La Restinga cuando la situación lo permita: "no todas las pateras tienen por qué llegar a La Restinga si está más cerca La Gomera, Tenerife o el puerto de la Estaca, al norte de la isla", comenta la presidenta de la Asociación vecinal.

Afectación al turismo de la zona

"Ya la gente no viene como venía a nuestro pueblo, a disfrutar y a bañarse, porque tenemos un muelle que está invadido, porque las condiciones de insalubridad son las que son. Las pateras llegan, y en tierra se pican, se cortan y se trasladan", ha expuesto Gutiérrez en relación a cómo afecta a la actividad turística de la zona.

Si bien comenta que en la actualidad las administraciones han ideado una "fórmula" para que los cayucos lleguen y, "rápidamente" se piquen y se saquen del puerto, recuerda cómo dentro de la bahía llegaron a acumularse hasta 40 embarcaciones. "Ahora ya llegan entre 3 y 2 y se sacan, pero todo ese trabajo se sigue desarrollando en el muelle. Entonces, esto está rompiendo la vida cotidiana", comenta.

Para Gutiérrez, la situación ya no solo es "absolutamente insostenible" para El Hierro, sino también para Canarias, España y Europa en su conjunto. Y es ahí cuando apela a la responsabilidad estatal en la gestión de la crisis migratoria, con una alusión directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "este señor ahora ha decidido que aquí hay que recoger a todo el mundo. Recógelos con tus recursos, con tu dinero", desliza.

"¿Por qué nosotros tenemos que hacer esto con nuestra patria, con nuestro país, con nuestra isla, con nuestro pueblo, con nuestra región? ¿Por qué?", se pregunta.

La situación del puerto

Explica Fernando Gutiérrez que, con la situación migratoria que se vive, La Restinga, un pueblo de pescadores, "está arruinado". Ejemplifica esa misma problemática con la afección, de "manera brutal", que sufre, por ejemplo, la actividad de buceo, una de las "calidades más grandes que tiene la isla" en la materia turística.

"La gente que venía a bucear ya no viene igual que antes. La gente que venía a disfrutar de sus vacaciones en La Restinga ya no viene como antes. Los que venían simplemente a pasar un domingo ya no vienen como antes".

A juicio de Gutiérrez, la respuesta del Ayuntamiento de El Pinar ha sido buena, ya que su alcalde "hace lo que puede", igual que también "el presidente del Cabildo y de Canarias". De este modo, ubica el "desastre" en la gestión de este asunto en el Gobierno estatal: "Dice, recójalos. Sí, pero ¿quién paga la fiesta?"

"Si seguimos este ritmo, nos arruinamos. Arruinamos nuestra isla, arruinamos Canarias y arruinamos nuestra patria. De hecho, Canarias ya la tenemos arruinada con un turismo disparatado y desorbitado", ha dicho.