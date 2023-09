A El Hierro, por su características, no llegan grandes grupos turísticos, no hay grandes restaurantes para acoger muchos comensales, tampoco hay muchos alojamientos para poder recibirlos. Esa particularidad hace de la isla aún un paraíso por descubrir pero quienes se interesan por ella, deben saber que en el ámbito del transporte existen varias alternativas para descubrir, cómodamente, sus bellezas, gastronomía, y población. TransHierro, cooperativa de trabajadores del transporte de la isla, ofrece numerosos servicios destinados tanto a la población local como a la visitante, cada una adaptada a las necesidades o preferencias del cliente. Ángel Lima, gerente de la cooperativa, comenta que este verano han observado que, ante la escasez de coches de alquiler y la alta demanda, se ha incrementado notablemente la presencia de turistas haciendo uso del servicio regular de guaguas. “Contamos diversas opciones para enseñar la isla y prestar el mejor servicio al turista. Todo depende mucho del perfil del visitante y lo que demande. Sin ir más lejos el servicio regular de guaguas, por la carencia de coches de alquiler durante el verano, ha sido utilizado por mucho foráneo para conocer sus rincones. TransHierro tiene la concesión del transporte regular con doce rutas y movemos anualmente unos 274.000 usuarios, lo que es un número considerable teniendo en cuenta la población de la isla. Aunque no se oferte la misma frecuencia de recorridos que en una isla capitalina, muchos turistas lo prefieren por ser un servicio muy asequible que es muy útil si se organizan con un horario”.

TransHierro, que cuenta en la actualidad con 24 cooperativistas y da trabajo estable a 64 personas, también tiene servicio discrecional, que contratan las agencias de viajes para sus clientes. “Ellos venden el paquete de hotel, barco, alojamiento… y nos contratan los servicios de transportes internos. Facilitamos esa parte a las agencias, asociaciones o grupos de viajes privados, excursiones para cruceristas que quieran tener ese servicio, clubes deportivos, colegios, asociaciones… Les permitimos, con una guagua, visitar en grupo un conjunto de itinerarios y excursiones programadas, o a medida, para todo tipo de viajeros”. Si bien los números de este tipo de trabajos no son deslumbrantes, son importantes para una isla como El Hierro “en 2022 se hicieron 426 servicios turísticos a grupos con el servicio discrecional, lo cual es un número importante para el tamaño de nuestra empresa”, asegura Lima. Otra manera de conocer la isla que ofrece TransHierro es en taxi, por 25€ la hora, los clientes pueden olvidarse de mirar a la carretera y disfrutar del paisaje en rutas que van desde las 8 horas del recorrido por toda la isla, hasta rutas de 4 a 6 horas por zonas concretas. En la web de la cooperativa www.transhierro.com, el viajero puede organizar las rutas de su preferencia con las guías de rutas que ofrece la compañía, escogiendo los itinerarios que mejor se adapten al lugar donde se alojan. Lima recuerda que fueron los primeros en comprar taxis eléctricos y en la instalación de puntos de recarga con placas solares. “La tecnología todavía no está lo suficientemente desarrollada como para que podamos hacer dos turnos con un taxi eléctrico. Tampoco hay suficientes puntos de recarga en la isla. No obstante, nosotros tuvimos la iniciativa y ahí están prestando servicio. Las guaguas, sin embargo, debido a la orografía complicada que tenemos en la isla, por el momento tendrán que ser de combustión. No obstante, como parte de nuestra estrategia de responsabilidad social y ambiental, con el objetivo de cuidar el medio ambiente, el bienestar de nuestros pasajeros y de la comunidad en general, la flota que estamos adquiriendo es más sostenible, como la última incorporación de una nueva guagua Volvo B8R con Sunsundegui Sb3 Go con motor Volvo D8K Euro 6, que tiene un motor de bajo impacto medioambiental, cumpliendo con creces con los requisitos sobre emisiones de gases de escape de la Unión Europea de acuerdo con la normativa Euro 6”. La última opción que ofrece la cooperativa para que el visitante pueda disfrutar de la Isla es alquilar un coche y moverse por su cuenta, aunque disponen de una flota muy pequeña de 25 coches “porque no queremos ser competencia de las empresas de la isla que se dedican al alquiler en exclusiva. Además, la sintonía entre todos es estupenda, en ocasiones, incluso nos llaman cuando se quedan ellos sin coches para poder seguir dando el servicio a sus clientes”. Así es que ya saben, si quieren elegir un transporte comprometido y que genere riqueza en la población residente, elijan TransHierro. Las oficinas se encuentran en la Calle San Juan nº8, 1 planta y tiene un horario de 07:30 a 21:30 o también pueden contactar con ellos en el teléfono 922 551 175 y en la dirección de correo electrónico info@transhierro.com. Además, mantienen comunicación bidireccional con sus clientes a través de una web mejorada y sus canales de Redes Sociales, donde no solo informan de las novedades de los servicios de la empresa, sino que atienden las dudas y sugerencias de los usuarios.