El presidente insular, Alpidio Armas, ha estado presente en la derivación realizada esta mañana de un grupo de inmigrantes, una operación requerida por la Delegación del Gobierno en Canarias, dirigida a amortiguar la presión migratoria que ha padecido El Hierro durante el pasado fin de semana.

En concreto se han derivado a Tenerife en un barco fletado exclusivamente a Naviera Armas, el Volcán de Taburiente, un total de 313 inmigrantes entre hombres y mujeres, además de algunos menores pertenecientes a las mismas unidades familiares.

Alpidio Armas se ha referido a esta actuación como de "urgente y extraordinaria", dado que la presión migratoria del fin de semana ha llevado a que la Administración Central haya establecido esta acción para paliar la falta de espacio de atención temporal en El Hierro.

El presidente insular sigue reclamando de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, “mayor agilidad en la derivación de menores no acompañados. Pese a la derivación es que se han hecho en los pasados días, aún permanecen unos 110 menores, atendidos pero no en las mejores condiciones deseables al no contar con espacios suficientes y habilitados para tal fin”.

El presidente insular ha tenido palabras de agradecimiento por la labor que calificó “impagable” de colectivos como la Guardia Civil, Cruz Roja, personal sanitario del Servicio Canario de Salud y SUC, AEA El Hierro, policías portuarias de La Restinga y La Estaca y voluntarios. “Sin su trabajo, comprensión, compromiso y solidaridad este drama humanitario tendría la consideración de verdadera catástrofe”.

Situación en El Hierro

Según informa EFE, con este traslado, el centro de acogida de inmigrantes ubicado en el antiguo polideportivo de San Andrés ha quedado totalmente desalojado.

Alpidio Armas ha explicado que aún permanecen en la isla unos 110 menores extranjeros no acompañados en tres centros de acogida habilitados en El Hierro, la antigua Residencia de estudiantes de Valverde, el albergue municipal de La Frontera y un local adjunto al campo de fútbol de ese municipio.

Armas ha recalcado que estos menores están siendo atendidos "pero no en las mejores condiciones deseables al no contar con espacios suficientes para tal fin".