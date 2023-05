Productos locales hay muchos, pero no todos tienen que ver con la tierra. Apoyar lo local también significa dar una oportunidad a las empresas que apuestan por desarrollar su negocio en lugares en los que el esfuerzo por conseguir mantenerse en el mercado es máximo, como la isla de El Hierro. Aquí presta sus servicios TransHierro, cooperativa de trabajadores del transporte, una empresa constituida en el año 72, establecida por taxistas y propietarios de guaguas con el objetivo de distribuir de manera más eficiente el poco trabajo que había en la Isla. Angel Lima, gerente de la cooperativa, comenta que “la población en la Isla está muy fragmentada, la llegada de turismo no es tan abrumadora como en las islas capitalinas y es más complicado desarrollar una actividad económica. El que tenía un taxi, además tenía otros trabajos, su huerta, y solo hacía servicios ocasionales, sin horarios, a demanda. Por eso deciden formar una cooperativa para distribuir el trabajo, lo que permitía ofrecer mejor servicio, conseguir reducciones de precios al hacer una compra de repuestos, porque juegas con volumen, mejorar la política de precios, acudir a concursos públicos… En fin, todas las ventajas que tiene asociarse”. La cooperativa cuenta en la actualidad con 24 cooperativistas y da trabajo estable a 64 personas.

“Actualmente, tenemos la concesión del transporte regular con doce rutas y movemos anualmente unos 274.000 usuarios, lo que es un número considerable teniendo en cuenta la población de la isla. También somos concesionarios del transporte escolar, lo que significa que todos los escolares de la isla, unos 1.100 diarios, se mueven con nosotros”, desvela Lima. Las guaguas y los taxis, pues son sus principales vías de negocio, aunque también poseen una pequeña flota de alquiler de coches “Apostamos por el alquiler por dar un servicio más dentro de la cooperativa. Tenemos coches, pero también una fuerte y legítima competencia por parte de otras compañías que operan a nivel regional o nacional. Por lo tanto, nuestra línea de negocio está basada fundamentalmente en el transporte colectivo en guagua y taxi, lo cual es, entendemos, también lo más sostenible”.

En ese ámbito, en el de la sostenibilidad, Lima recuerda que fueron los primeros en comprar taxis eléctricos y en la instalación de puntos de recarga con placas solares. “La tecnología todavía no está lo suficientemente desarrollada como para que podamos hacer dos turnos con un taxi eléctrico. Tampoco hay suficientes puntos de recarga en la isla. No obstante, nosotros tuvimos la iniciativa y ahí están prestando servicio. Las guaguas, sin embargo, debido a la orografía complicada que tenemos en la isla, por el momento tendrán que ser de combustión. No obstante, en TransHierro somos conscientes de la importancia de estas actuaciones, sobre todo en el sector del transporte de viajeros. Como parte de nuestra estrategia de responsabilidad social y ambiental, con el objetivo de cuidar el medio ambiente, el bienestar de nuestros pasajeros y de la comunidad en general, la flota que estamos adquiriendo, como la última incorporación de una nueva guagua Volvo B8R con Sunsundegui Sb3 Go con motor Volvo D8K Euro 6, tiene un motor de bajo impacto medioambiental, cumpliendo con creces los requisitos sobre emisiones de gases de escape de la Unión Europea de acuerdo con la normativa Euro 6”.

Como cooperativa, sus principales demandas van asociadas a la lentitud burocrática y la doble insularidad. “Como parte que representa administrativamente a la empresa una de las mayores demandas a la administración es agilizar la parte burocrática, hay que rellenar y aportar demasiada documentación, lo que ralentiza cualquier gestión. La administración podría ser algo más ágil, sin necesidad de perder sus métodos de control”. En ese ámbito, Lima también lamenta que “los tiempos de pago de la administración se alarguen tanto. Abonar servicios comprometidos, en más de 90 días, es un inconveniente para empresas pequeñas como la nuestra”. Por último “la doble insularidad, que es algo de lo que no quieren escuchar hablar los responsables políticos, es una realidad que nos atraviesa, con el encarecimiento de los insumos: combustibles, repuestos, precios de reparaciones…”.

No obstante, con todas las dificultades por las que tiene que pasar una iniciativa empresarial nacida en una isla no capitalina, TransHierro tiene que felicitarse por haber logrado recientemente el hito de abrir su propia sede “Por fin tenemos un edificio para nosotros, con unas oficinas para poder hacer la gestión administrativa y la atención a los clientes de manera profesional y digna. Creo que ha sido una estupenda manera de celebrar el medio centenario de la cooperativa. Nos sentimos muy orgullosos de invertir en El Hierro y las nuevas oficinas nos permitirán generar empleo y nuevas posibilidades de negocio. Además, estamos seguros de que mejorará la eficiencia y motivación de nuestro equipo, lo que se traducirá en una mejor atención y servicio para nuestros clientes”.

Así es que ya saben, si quieren elegir un transporte comprometido y que genere riqueza en la población residente, elijan TransHierro. Las oficinas se encuentran en la Calle San Juan nº8, 1 planta y tiene un horario de 07:30 a 21:30 o también pueden contactar con ellos en el teléfono 922 551 175 y en la dirección de correo electrónico info@transhierro.com. Además, mantienen comunicación bidireccional con sus clientes a través de una web mejorada y sus canales de Redes Sociales, donde no solo informan de las novedades de los servicios de la empresa, sino que atienden las dudas y sugerencias de los usuarios.