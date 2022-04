AHI ve «ofensivo» no consultar a los herreños sobre el parque marino en Baleares

Los representantes de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) no viajarán al Parque Nacional de Cabrera, en Baleares, por considerar «una ofensa» que el Gobierno central no haya consultado a la Isla de El Hierro respecto a la creación de un parque marino.

El viaje está organizado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Cabildo para que partidos, alcaldes, diputados y representantes de la pesca profesional, recreativa y del sector de buceo visiten a partir del próximo domingo la Isla balear, catalogada parque nacional marítimo terrestre.

La negativa está motivada por el anuncio del reinicio del expediente anunciado el pasado día 19, en el Consejo de la Red de Parques Nacionales, presidido por la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, «lo que da el pistoletazo de salida administrativo oficial para que el Consejo de Ministros lo apruebe» aseguran los nacionalistas. La AHI «exige que la información se de a los herreños en El Hierro».

La AHI mantiene que la información sobre la propuesta de crear en El Hierro un parque nacional marino ha de ser dada en la Isla a todos y cada uno de los sectores implicados. Es decir, a las instituciones, a los partidos políticos, a los profesionales de la pesca, a los deportivos, al sector de buceo y a toda la sociedad herreña, por la trascendencia de la creación de esa figura proteccionista del mar herreño. Los nacionalistas consideran una ofensa a los herreños este acuerdo sin que se haya debatido y pronunciado la ciudadanía y sus instituciones.

«No existe ningún acuerdo institucional, ningún ayuntamiento ha visto el expediente, no lo conoce ni lo ha sometido a exposición pública el Cabildo», afirman desde AHI. Añaden que «los sectores afectados no se han pronunciado porque no tienen la información solicitada reiteradamente». La AHI mantiene que el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, «oculta información y ha mentido». Pero quiere dejar claro que con esta posición no muestra su postura respecto al Parque, porque no posee la información para ello.