Hablar de El Hierro es hablar de energías renovables. Una isla, pio­nera con Gorona del Viento, que quiere llevar, y está haciéndolo, la gestión de sus recursos hídricos a otro nivel; buscando eficiencia energética pero también eficiencia en la gestión de los mismos. La a­mpliación de las tres desaladoras y el trabajo coordinado con los ayunta­mientos, para detectar fugas en la red de abastecimiento junto con el trabajo en la red de saneamiento completan una hoja de ruta que busca garantizar no solo el agua de calidad en la isla sino también la preservación de los acuíferos.

La primera pregunta es obli­gada: ¿es la falta de agua una amenaza para la Isla de El Hie­rro?

No, no lo es. Y lo digo con con­tundencia porque llevamos años trabajando y planificando la diver­sidad de sus recursos hídricos pre­cisarnente para evitar depender únicamente de nuestros acuíferos, que, como en el resto de las islas, sufren la falta de lluvias. Pero, pre­cisamente gracias a la planificación y al trabajo serio, la isla cuenta con tres desaladoras repartidas estratégicamente en la isla; La Restinga, El Cangrejo (Valverde) y la del Valle del Golfo y toda una red de balsas y depósitos que nos permiten no de­pender en exclusiva de las acuífe­ros de la isla.

Son infraestructuras que re­quieren un constante manteni­miento y, sobre todo, una cons­tante mejora no solo en obras si­ no en gestión. ¿Cuál es la princi­pal preocupación?

Nos preocupa y nos ocupa tanto el mantenimiento como la mejora en la gestión de las recursos hídri­cos y por ello estamos trabajando en proyectos para aumentar la ca­pacidad de las desaladoras, en evi­tar perdidas en la red de abasteci­miento y, tambien, un tercer ele­mento, el consumo responsable del agua. Estos tres elementos de­ben ir de la mano para garantizar­nos una gestión eficaz y eficiente del agua.

Vayamos por partes, en materia de desalación, ¿en qué se esta trabajando actualmente?

Pues hemos adjudicado recien­temente las obras de ampliación de la desaladora de agua de mar del Valle de El Golfo para incorporar un nuevo modulo de desalación que permitirá nuevas cotas de abasteci­miento y dar cobertura real a las ne­cesidades de la zona. Hablamos de unos 1.700 metros cúbicos de agua más al día.

Entiendo que es un agua destinada principalmente al sector primario, ¿Cuándo comienzan las obras?

Efectivamente, agua destinada a atender las demandas de nuestro sector primario. Precisamente, en la zona del Valle de El Golfo ha au­mentado de forrna considerable la necesidad de agua de riego. Solo en esa zona el consumo anual alcanza 1,8 miliones de metros cúbicos al año. Si todo sigue el calendario pre­visto calculo que en unos 20 días se estara firmando ya el acta de re­planteo para iniciar los trabajos. Y además, y también para esa zona, acabamos esta misma semana de sacar adelante una obra dentro del proyecto de Modernización de la Red de Riego del Valle del Golfo; es un proyecto que alcanza las cuatro millones de euros que financiamos desde el Cabildo en cooperación con el Gobiemo del Estado.

¿Y en el resto de la isla?

Trabajamos en toda la geografía insular para la mejora no solo de la red de riego sino también en la red de abastecimiento de agua a los ho­gares y en la red de saneamiento. De hecho, estamos coordinando junto a los tres ayuntamientos de la isla fórmulas de financiación para diferentes cuestiones coma son la red de saneamiento insular inclui­das dentro de las planes insulares de obras y servicios y también en proyectos de reducción de fugas de agua en la red de abastecimiento de la isla.

Si algo destaca en El Hierro, por encima del resto de las islas, es en la apuesta por las energías renovables...

Sin duda, y en la gestión del agua, tanto para consumo humano como para el sector primario, las energías renovables tienen un papel principal. El «espíritu» -permítame que lo llame así- de Gorona del Viento está presente también en la gestión de nuestros recursos hídricos. De hecho, es lo que nos permite llevarlo a otro nivel. Goro­na del Viento es un proyecto vivo que sigue creciendo y que tiene que irmpulsar otras formas de energías renovables como es la solar y como le decía, esta vinculado a la gestión del agua.

El agua como fuente de rique­za, ¿también como clave para la economía de la isla?

Sin duda, el agua da vida al sector primario y puede parecer una frase hecha pero todos las esfuer­zos que realizarnos en mejorar la red de riego, en garantizar su cali­dad y la no dependencia de los acuíferos y por tanto de la lluvia, es riqueza y economía para la isla. Es un paso muy importante en el au­toabastecimiento, en la apuesta por el sector primario local, por el producto kilometro cero y por su­puesto para la economía de las familias herreñas. El sector primario tie­ne un enorme peso en la economía de la isla; de él dependen muchas familias y no tengo que explicarle la importancia que el autoabasteci­miento y la soberania alimentaria tiene en estos momentos inciertos en los que vemos como el producto kilometro cero adquiere una importancia estratégica. Los trabajos de mejora y la inversión en las tres desaladoras así como las mejoras acometidas en embalses y en la propia red ayudan a consolidar los cultivos tradicionales de cada zo­na. Y eso es empleo; no solo el que conlleva las obras; es empleo esta­ble en el sector primario y es rique­za para toda la isla.

Hablaba antes de la importan­cia de las energías renovables en lagestión del agua...

Trabajamos en la planificación, dentro del Plan Hidrológico Insu­lar, de diferentes fórmulas para ga­rantizar los recursos hídricos y el futuro de la isla y lo hacemos con unas acciones equilibradas entre el aprovecharniento de las aguas de los pozos que tenemos en la isla y la desalación y todo ello de la mano de la producción de agua para el consumo y el riego con el menor coste energético posible.

¿Cómo?

Pues, como hacemos desde ha­ce tiempo, trabajando en el aprove­chamiento de energías limpias y renovables principalmente para la impulsión de agua, que supone un porcentaje muy importante del consumo eléctrico en El Hierro. El objetivo, como le decía antes, aho­ra se centra en la implantación de energías limpias y renovables en los gastos de suministro eléctrico.

Por último, hablaba usted de la concienciación ciudadana...

Es muy importante insistir en el uso responsable del agua. Por suer­te, los herreños son muy conscien­tes, siempre lo han sido, de la importancia estratégica del agua para el futuro de la isla; pero eso no im­pide que sigamos repitiendo e in­sistiendo en la necesidad de cuidar nuestros acuiferos y del uso res­ponsable del agua.