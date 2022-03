Piden la reapertura dela Residencia de Mayores de La Frontera

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió por videoconferencia con la representante de la Plataforma por la reapertura de la Residencia de Mayores de Frontera, en El Hierro, Angélica Calero, quien puso una queja por el retraso en las obras de esta residencia, que llevan paralizadas desde el año 2017.

Los usuarios fueron trasladados hace cinco años a la Residencia de Echedo, en el norte de la Isla, para realizar unas reformas en la Residencia de Frontera, por no cumplir con la normativa del momento. A pesar de que se les comunicó que sería solo por unos meses, «ya llevan cinco años y aún parece no haber voluntad de abrir el centro y, por tanto, estas personas no pueden volver a la que es su casa», según informó Calero. Aseguró haber reunido más de 600 firmas pidiendo que se aplique la ley.