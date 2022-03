Un grupo de vecinos del municipio de La Frontera, El Hierro, se ha concentrado este jueves frente al Ayuntamiento por el alza de la factura de agua del último trimestre de 2021, una subida que, según los habitantes, el consistorio ha multiplicado entre 10 y 15 veces los importes correspondientes a este servicio.

Los residentes achacan al mal funcionamiento de los contadores este incremento de los metros cúbicos consumidos. Durante su protesta, los vecinos no fueron recibidos, ni atendidos por ningún responsable del consistorio, si bien algunos han realizado reclamaciones individuales sin que cause efecto o tengan una respuesta satisfactoria por parte de la institución municipal.

Una de las personas afectadas por la subida de precios en el consumo de agua, Lizardo Gaspar Cejas, ha explicado que, en su caso se ha disparado el coste por 10. Esto se traduce en que en comparación con el segundo semestre de 2021, cuando su consumo fue de 20 metros cúbicos consumidos, durante el tercer semestre, el Ayuntamiento pasó a facturarle 269 metros cúbicos consumidos, "269.000 mil litros de agua, es mucha agua para una casa de familia" expresa Cejas, quien asegura que no es un problema individual y prueba de ello es que muchos vecinos están experimentado la misma situación.

El informe histórico de 5 años solicitado por este vecino, indica que el consumo medio durante ese periodo ha sido de entre 15 y 25 metros cúbicos de media por trimestre.

Según Cejas, la respuesta del Ayuntamiento a su reclamación ha sido que, "o tienes una perdida o te están robando el agua". Una consideración que no puede ser extensible a todos los vecinos del municipio. "No puede ser que todos tengamos perdidas o no las estén robando el agua a todos", expresa Cejas.

El alcalde de La Frontera, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha explicado que el Ayuntamiento va a realizar una investigación para descartar que se trate del mal funcionamiento de los contadores; pero asegura que "el agua que se esta facturando es la que ha pasado por el contador".

Acosta ha asegurado que, hasta ahora, en el Ayuntamiento tan solo tienen constancia de 15 casos en los que se este produciendo esta situación en todo el municipio.