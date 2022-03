Armas respalda la decisión de celebrar la Bajada en 2025 por razones sanitarias

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, cree que es correcta la decisión del Obispado de Tenerife de dar por suspendida la posible celebración de una Bajada extraordinaria de la Virgen de Los Reyes en 2022. En declaraciones a RTVC, Armas no solo se mostró partidario, sino que confirmó que se habrían llevado a cabo consultas previas a los responsables de las administraciones herreñas.

«El covid ha marcado todo, también las fiestas no solo en El Hierro. Es cierto que se prevé la mejora de las circunstancias pandémicas, pero no es menos cierto que sometemos a la población herreña a una incertidumbre sobre lo que podrá pasar en julio. Por lo tanto, esa decisión nos parece adecuada», declara el presidente herreño.

Armas recuerda que en la isla a día de hoy cuenta con 70 casos activos de afectados por el virus, con 1.836 de casos acumulados totales y una incidencia acumulada a 7días de 735 casos por cada 100.000 habitantes y, a 14 días, se eleva a 1.013 casos por cada 100.000 habitantes. «Nos dicen que debería estar por debajo de los 500 en relación a nuestra población. Por lo tanto, -afirma- estamos aún por encima de las medias recomendadas por Sanidad».

«Todo esto nos ha hecho priorizar, en nuestro caso la vida, la salud, de los herreños y después vienen las fiestas, aunque provengan de una tradición tan importante y tan dentro del sentir de todos los herreños. Pero no puede serlo más que la salud y la vida», manifiesta.

Sobre los que le acusan de no querer celebrar esta Bajada extraordinaria, Alpidio Armas afirma no entender sus argumentos y recuerda que ya le tocó organizar y trabajar la Bajada en 2013, una de las más valoradas por los asistentes respecto a su desarrollo. «Nos involucramos directamente, estuvimos trabajando mucho tiempo para hacer esa Bajada, por lo que no hay argumentos para decir que Alpidio Armas no quiere hacer una Bajada, solo nos mueve no poner en riesgo la vida y la salud de la gente», declara.