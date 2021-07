El Pleno del Cabildo de El Hierro, en sesión extraordinaria celebrada el pasado lunes aprobó la no aplicación de la actualización y revisión de las retribuciones de consejeros con dedicación exclusiva y consejera no electa para 2021, lo que se traduce en que no se aplicará el incremento salarial de 0,9% previsto para el funcionariado en esta anualidad.

Un gesto para con la sociedad en estos momentos de crisis económica derivada de los efectos de la Covid-19 por parte de los consejeros con dedicación exclusiva en la Institución que fue bien acogido por los distintos grupos, destacó ayer la Corporación insular herreña en un comunicado.

En la sesión, en la que se aprobó el presupuesto general del Cabildo de El Hierro para este 2021 por un montante de 45,3 millones de euros, también se dio visto bueno a la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo y el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de El Hierro, así como la actualización del Inventario de Bienes de la Institución.

Respecto a esto último, la consejera de Organización Administrativa, Dolores Padrón, informó que se trabaja en el Inventario Insular de Carreteras, fundamental para dar garantía jurídica a los expedientes de responsabilidad patrimonial, entre otros.

Otro de los puntos del orden del día de la sesión era la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2022, con una valoración de 12 millones de euros, lo que incluye 5,5 millones de subvención directa a los ayuntamientos de El Hierro para la ejecución de determinadas obras y servicios de interés municipal.