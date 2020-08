Asociaciones herreñas afirman que la declaración BIC del silbo gomero aniquila otros silbos

La Asociación Cultural para la Investigación y Conservación del Silbo Herreño y la Asociación Cultural y Ecologista Ossinisa consideran que la petición del Cabildo de La Gomera de declarar el silbo gomero como Bien de Interés Cultural (BIC) en el ámbito de la comunidad autónoma tiene el fin "perverso" de "aniquilar los silbos canarios tradicionales en peligro de extinción".

Estas dos asociaciones en un comunicado indican que Canarias cuenta con una manifestación lingüística relativamente singular, la existencia de lenguajes silbados, que lo practican en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

Agregan que el silbo canario cuenta con dos variedades, y una de ellas es la tradicional y de finalidad meramente práctica (mensajes cortos a largas distancias) que, según el Expediente de Declaración de BIC del Silbo Gomero de 2008, "ya apenas se escucha por los barrancos de La Gomera", pero que pervive con mayor vitalidad en islas como El Hierro, pese a encontrarse en peligro de extinción.

Otra variedad es la ornamental, folclórica e innovadora (mensajes largos a cortas distancias), mucho más extendida por el hecho de haberse oficializado en la enseñanza pública y difundirse a través de diversos medios y asociaciones.

Estas asociaciones recuerdan que el pasado viernes 31 de julio, el Cabildo de la Gomera aprobó una moción para instar a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias a declarar el silbo gomero BIC en la categoría de tradiciones y expresiones orales de ámbito autonómico, amparándose en lo dispuesto en el apartado. 3b del art. 27 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Este apartado establece que los BIC autonómicos deben poseer un ámbito de manifestación superior al insular, precisa que su incoación necesita de la solicitud de comunidades u organizaciones representativas del bien en dicho ámbito y para iniciar tal expediente, el Gobierno de Canarias tendría que justificar primeramente que el silbo gomero tiene un ámbito superior al insular.

"La única vía posible para hacerlo sería postular que todos los silbos que perviven en las islas provienen del gomero, hipótesis que no solo contradiría 150 años de estudios históricos, etnográficos y lingüísticos, sino también la definición que ha establecido la UNESCO en su Catálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial: "lenguaje silbado de la isla de La Gomera"", señalan las asociaciones.

Agrega que en segundo lugar, se precisaría el pronunciamiento de comunidades y organizaciones de silbadores de ámbito autonómico, cosa que, añaden estas asociaciones, tampoco ha sucedido, ya que solamente se han manifestado los silbadores gomeros y su grupo de presión tinerfeño.

Prosiguen que si el Gobierno de Canarias "cediera ante las presiones del lobby silbo gomero", crearía un precedente muy peligroso para el patrimonio canario, pues más cabildos podrían sumarse a la autonomización de sus bienes insulares, "tratando de imponer sus manifestaciones culturales al resto de islas sin ningún tipo de fundamento científico".

El Decreto de 26 de junio de 2008 por el que se incoaba el expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural a favor del silbo gomero, establecía que el ámbito de esta tradición era insular, razón por la cual el Cabildo de la Gomera pidió que se incluyera en la categoría de "conocimiento y manifestación popular tradicional de ámbito insular" prevista en la Ley 4/1999.

En opinión de las asociaciones, el cambio de ámbito que se solicita 12 años más tarde no viene motivado por una expansión significativa en el uso del silbo gomero más allá de su frontera insular, "sino precisamente para hacer frente a los intentos de rescate y protección de los silbos tradicionales canarios en peligro de extinción, especialmente el herreño". Tal es así, que desde 2008, el Cabildo gomero no ha estimado necesaria tal Declaración, pues a diferencia de lo que sucede con el silbo herreño o con el silbo grancanario, la variedad folklórica del silbo gomero no se encontraba (ni se encuentra actualmente) en peligro de extinción.

En opinión de la Asociación Cultural para la Investigación y Conservación del Silbo Herreño y la Asociación Cultural y Ecologista Ossinisa, la finalidad de este cambio de ámbito es perversa pues obedece a la pretensión del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo "de aniquilar los silbos tradicionales canarios en beneficio de la marca registrada "silbo gomero".

Estas asociaciones herreñas aclaran que dan su apoyo a la declaración de BIC del silbo gomero, siempre y cuando se respete su ámbito real y se acepte la existencia de silbos tradicionales canarios.

Ambas asociaciones instan a la directora general de Patrimonio Histórico María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias) a cumplir su palabra con los últimos silbadores herreños, a los cuales, afirman, prometió, en un acto público celebrado el 10 de diciembre de 2019, la máxima protección de su tradición a través de la Declaración de BIC.