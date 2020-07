Un terremoto de 3.9 grados despierta a la isla de El Hierro

Un temblor sísmico de 3,9 grados en la escala de Ritcher despertó a las 6:33 horas de este miércoles a los vecinos de El Hierro. Detectado por los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en la costa al sur de la Isla, frente a La Restinga, se produjo a 23 kilómetros de profundidad.

A pesar de la intensidad del movimiento, no se registraron daños estructurales en infraestructuras ni edificios y, más allá de la incertidumbre generada en el momento por quienes lo sintieron, este nuevo pequeño terremoto se integra dentro de la cierta normalidad sísmica de la zona, en la que el 10 de octubre de 2011 nació un nuevo edificio volcánico y surgió el volcán submarino Tagoro.

Expertos coinciden al señalar que nueve años después sigue activo, en fase de desgasificación, lo que sigue generando estas réplicas de movimiento en la corteza terrestre.

Mientras tanto, muchos de los vecinos de El Hierro conocieron la noticia ya bien entrada la mañana. Entre ellos Flora Suárez, vecina de La Restinga no lo notó. A ella el movimiento de tierra la pilló durmiendo. Pero no oculta la alegría tras "el miedo que pasamos la otra vez". Reconoce que no se "enteró" y esta mañana escuchó el comentario en la calle, pero tampoco le prestó atención.

Aún recuerda cuando en los episodios sísmicos del año 2011 "se movía toda la casa" y se apreciaba como se movía el suelo y las piedras rodaban por los temblores. "Nos dio mucho miedo", aunque también reconoce que les "quedó pena" de que el volcán no hubiera salido en tierra, lo que generaría un atractivo turístico más para la Isla.

Por su parte, Javier, también de La Restinga, reconoce que tampoco sintió nada, pero en el bar que regenta en la costa del municipio de El Pinar es el comentario del día. "Se notó durante cuatro segundos, pero a los que estábamos durmiendo no nos despertó", señala.

Lo cierto es que la hora en la que se produjo el incidente sísmico permitió que pocos vecinos de El Hierro notaran el movimiento de tierra, aunque para aquellos que con el amanecer comenzaron su jornada si les hizo recordar a los episodios vividos años atrás, como recuerda Vanesa, propietaria de una zumería en La Restinga, que destaca que fue un terremoto "súper rápido".

Entre quienes también notaron el incidente, la primera teniente de Alcaldía de El Pinar, Magaly González, que desde Isora notó como una gran sacudida movió su cama. González, que hace hincapié en que en El Hierro "nos hemos convertido en expertos en terremotos", bromea sobre que no hizo falta despertador para despertar a muchos vecinos también en El Pinar y su núcleo costero de La Restinga, donde "escucharon el ruido" que provoca este tipo de incidentes naturales.



Registro sísmico

En los últimos tres meses se registraron por parte de los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional un total de 29 sismos en las proximidades de la isla de El Hierro, con magnitudes que van desde 1,4 hasta los 3,9 del último.

La gran mayoría se produjo con el epicentro muy próximo a la isla, en el mar, pero una docena de ellos fueron detectados bajo superficie en el territorio insular, a profundidades que van desde los 13 a los 30 kilómetros.

Ese registro del IGN también revela que en los últimos dos días se produjeron cuatro de esos pequeños movimientos sísmicos, el ya mencionado de 3.9 de magnitud y otro apenas 56 minutos antes, de 1,7, al noroeste de la isla, y otros dos, ambos de 1,6, el pasado martes.

Lejos de considerarse un enjambre sísmico, todos los movimientos de la corteza terrestre están relacionados con el edificio volcánico del suroeste de la isla, en donde en octubre de 2011 surgió el volcán submarino Tagoro.