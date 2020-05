La Gomera y El Hierro se aseguran la fase 2

El Ministerio de Sanidad acepta la propuesta para el avance de La Gomera, El Hierro y La Graciosa a la fase 2 de la desescalada del coronavirus a partir del próximo lunes y también ha valorado el "comportamiento positivo" en el resto del Archipiélago durante los primeros días de la fase 1, según adelantó ayer la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico tras una nueva reunión bilateral Canarias-Estado. Salvo imprevistos de última hora, el ministro socialista Salvador Illa anunciará hoy viernes el pase a la siguiente etapa del desconfinamiento de las tres islas canarias menos pobladas, que junto a Formentera ya fueron pioneras en el inicio de la vuelta a la normalidad al no haber contagiados en todos sus territorios.

Después de reunirse ayer con los representantes de las otras comunidades autónomas españolas, el Ministerio de Sanidad también decidirá hoy qué regiones españolas entran en la fase 1 después de que varias de ellas quedaran rezagadas en la anterior evaluación de las condiciones sanitarias para afrontar la pandemia. Se trata de Madrid, Castilla y León, tres provincias de Castilla-La Mancha, dos de Andalucía, la Comunidad Valenciana y parte de Cataluña.

Reunión Canarias-Madrid. En la reunión bilateral Canarias-Estado participaron el consejero regional de Sanidad, Julio Pérez; el director general de Salud Pública, José Juan Alemán; el jefe del Servicio de Epidemiología, Domingo Núñez; y varios técnicos de ese departamento. Por parte del Gobierno central intervinieron el ministro Salvador Illa; el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco; y el director que equipo asesor, Fernando Simón.

La solicitud del avance a la fase 2 de La Gomera, El Hierro y La Graciosa se transmitió la tarde del miércoles al Ministerio y en la videoconferencia de ayer se consideró que la propuesta sanitaria "está bien armada" y no se pusieron pegas a los objetivos que se pretenden, según explicó la Consejería, que precisó el documento se ha visto con buenos ojos porque en esas tres islas no hubo casos positivos de Covid-19 en los días previos a la entrada en la fase 1 y tampoco se ha detectado ninguno desde entonces.

Valoración positiva. Los responsables del Ministerio de Sanidad también valoraron de forma positiva las medidas que se han establecido en los centros de atención primaria, así como que se hayan podido hacer PCR en menos de 24 horas a los casos sospechosos. Como ejemplo de las actuaciones realizadas en las últimas semanas, Sanidad resaltó que en El Hierro, donde no habían camas de cuidados, "se ha hecho un esfuerzo para convertir camas normales en UCI, aunque por ahora no sean necesarias. La impresión de los representantes canarios es que la propuesta saldrá adelante sin dificultades, pues no se puso ninguna objeción y se superó el examen con éxito, pero habrá que esperar a la respuesta que ofrezca el Ministerio y el comité de expertos, muy presionado esta semana por los gobiernos autónomos que siguen en la fase Cero.

El resto, en fase 1. El resto del Archipiélago canario, que empezó la fase 1 una semana después de las tres islas menores, también "va muy bien" en su cumplimiento, por lo que la previsión es que se solicite el avance a la siguiente etapa a partir del lunes 25 de mayo. En unas declaraciones radiofónicas, al ser preguntado por cómo se están comportando los ciudadanos de las islas mayores en los primeros días de fase 1, el consejero Julio Pérez pidió que "no se baje la guardia" en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote, donde se concentra la mayoría de la población. "Ahí encuentro en algún punto alguna señal de despreocupación que resulta inquietante; no la ha habido, por ejemplo, en La Gomera y El Hierro, quizás porque fueron los primeros, han sido muy escrupulosos en cumplir todas las exigencias de la norma", puntualizó.

Isla por isla. La Gomera, con 22.000 habitantes según los últimos datos del Padrón, ha registrado ocho positivos desde el inicio de la crisis sanitaria, incluido el primer detectado en España, un ciudadano alemán que estaba de vacaciones. El Hierro, con una población de más 11.000 personas), ha registrado tres contagiados, todos recuperados. Por último, La Graciosa no ha tenido casos de Covid-19 entre sus 700 residentes.

Qué cambia en la fase 2. La fase 2 del desconfinamiento permitirá una mayor movilidad de la población y la apertura, con aforos reducidos, de centros comerciales, salones interiores en los restaurantes o cines, pero las condiciones finales se conocerán probablemente mañana sábado a través de una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cuando en Gobierno central aprobó la desescalada por fases dio a conocer las principales actividades permitidas en cada una de ellas, pero desde entonces ha habido algunas modificaciones.

Pesca deportiva en La Graciosa. En La Graciosa, la octava isla de Canarias, esperan "como agua mayo" la fase 2 para poder practicar la pesca deportiva, tanto a caña como en embarcaciones de recreo, según explicó la concejala Alicia Páez. Por contra, en La Gomera o El Hierro la principal ventaja que ven sus autoridades es poder desplazarse de unos municipios a otros para comprar o ir a un restaurante.