El Hierro, La Gomera y La Graciosa quieren la fase 2

Canarias ya está preparando la documentación para presentar al Ministerio de Sanidad su petición de que El Hierro (11.100 habitantes), La Gomera (22.100 habitantes) y La Graciosa (730) entren en la fase 2 de la desescalada a partir del próximo lunes, una semana antes que el resto del territorio canario. Un día después de que Formentera (Baleares) lo solicitara, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ordenó al equipo de la Dirección General de Salud Pública que prepare la documentación necesaria con objeto de que estas tres islas, que se adelantaron al resto del Archipiélago para entrar en fase 1 el pasado lunes día 4, también lo hagan en la fase 2 el próximo lunes, 18 de mayo.

E Los argumentos para pasar a la fase 2. La Consejería de Sanidad estima que la situación epidemiológica de las tres islas es favorable para solicitar este cambio de fase en la que los hoteles podrán empezar a hacer uso de sus zonas comunes, se abrirán cines y teatros con un tercio de ocupación y se podrán celebrar bodas con asistentes. El Hierro lleva casi dos meses sin notificar nuevos casos: el último caso se diagnosticó el pasado 23 de abril. Durante la primera fase, en la que ya lleva 10 días, no ha notificado ningún contagio nuevo. La Gomera, que fue la primera isla en notificar un caso de coronavirus en España, desde el 12 de abril, hace ya un mes que se encuentra limpia de nuevos casos de Covid-19. Durante estos días ha seguido así. La Graciosa, por su parte, es la única isla en la que no ha habido ningún caso de Covid-19 durante esta primera ola epidémica.

¿Qué se puede hacer en la fase 2? En esta fase 2, los locales podrán realizar servicio en las mesas interiores o preparar consumiciones para llevar, siempre con garantía de separación y limitación de aforo. Asimismo, se podrá acudir a los centros comerciales pero con aforo limitado, ir a las segundas residencias dentro de la provincia, el senderismo en grupos más amplios y las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales pero con acceso restringido. El límite de asistencia para los actos culturales pasará de 200 a 400 personas.

"No se debe bajar la guardia". El consejero de Sanidad y portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez (PSOE), mantuvo un encuentro con el Ministerio en el que se examinó la evolución en las islas tras nueve días de fase 1 en las menos pobladas y dos en el resto del Archipiélago. Pérez precisó que la propuesta final que haga Canarias va a depender de cómo transcurra ese "examen minucioso", pero avanzó su convencimiento de que las tres islas que estrenaron con Formentera la fase 1 en España -La Gomera, El Hierro y La Graciosa- están preparadas para la fase 2.

Preguntado por cómo se están comportando los ciudadanos en estas primeros días de fase 1 en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote -las islas donde reside la gran mayoría de la población de Canarias-, el consejero ha pedido que "no se baje la guardia". "Ahí encuentro en algún punto alguna señal de despreocupación que resulta inquietante. No la ha habido, por ejemplo, en La Gomera y El Hierro. Quizás porque fueron los primeros, han sido muy escrupulosos en cumplir todas las exigencias de la norma", matizó.

En el hipotético caso de un rebrote. Con vistas a preparar un hipotético escenario en el que se produzca un rebrote de la epidemia, Pérez detalló que la comunidad autónoma tiene que decidir qué hoteles serían medicalizados, en qué lugares y de qué manera y también quiere informarse sobre las experiencia de otros países con "hospitales autoconstruidos". "Es un escenario que no queremos, pero para el cual la Consejería tiene que estar preparada", aclaró, en declaraciones a COPE Tenerife recogidas por la agencia Efe.

Proceso de desescalada en El Hierro. El Cabildo de El Hierro ha puesto a disposición de unos 200 comercios y establecimientos de la Isla cartelería informativa sobre la limitación de aforo y medidas de seguridad que deben aplicarse en estos espacios de atención al público. En concreto se trata de un equipamiento de cartelería vertical y horizontal en el que se especifican las normas básicas sanitarias de acceso a los establecimientos, indicadores de aforo de cada local, adhesivos para suelo con distancias mínimas y localizaciones de espera, y dispensadores con gel desinfectante. El objetivo, explicó la consejera de Seguridad, Montserrat Gutiérrez, es homogeneizar este tipo de cartelería. Asimismo, la Isla ha decidido restablecer a partir del próximo lunes día 18 los horarios del servicio regular de guaguas.

Situación en La Palma. En principio, La Palma tendría que esperar a la fase 2 una semana más que las islas no capitalinas mencionadas. Ayer se procedió a dar el alta hospitalaria a los tres últimos pacientes que permanecían ingresados en la planta de Medicina Interna del Hospital General de La Palma afectados por Covid-19. De esta manera, la instalación sanitaria palmera queda momentáneamente libre de pacientes que necesiten aislamiento, dando de ese modo un respiro a la presión asistencial y laboral de su personal.

Estas tres altas vienen precedidas de la salida de la Unidad de Cuidados Intensivos, hace unos días, del último paciente que allí era atendido. En La Palma son 97 las personas que en algún momento de la crisis sanitaria se han visto afectadas por el Covid-19. Ahora, aún quedan 24 positivos activos en la Isla, pero permanecen todos en sus hogares bajo aislamiento domiciliario, con vigilancia de sus médicos de cabecera y de los profesionales del HADO. En total, la Isla alcanza las 65 altas médicas. Por el camino seis víctimas mortales, todas ellas fallecidas en las instalaciones del Hospital General de La Palma desde que 27 de marzo se produjera el primer óbito.

Momentos más críticos en la Isla Bonita. Los momentos más críticos se vivieron en esa última semana de marzo, cuando se llegó a tener la mitad de la UCI ocupada con cinco pacientes Covid-19 positivo, y hasta otros siete infectados en la planta de Medicina Interna, lo que originó que se pusiera en marcha un plan de contingencia para ampliar el número de camas de hospitalización intensiva en las zonas de URPA y Quirófano, sin que, afortunadamente, hayan tenido que ser puestas en uso.

Los datos. La Palma es la segunda isla de casos por cien mil habitantes, con un total de 105,46, sólo superada por Tenerife, que cuenta con 157,22 casos, y muy por encima de la tercera que es Gran Canaria, con 65,43 casos. En la comparativa resulta llamativo que respecto a Lanzarote (55,16) y Fuerteventura (38,5) casi doble en el caso de la primera y triplique en el de la segunda el número de afectados respecto a esta proporción. Por municipio, aún se mantienen once casos activos en Santa Cruz de La Palma, tres en Los Llanos de Aridane, tres en El Paso, tres en Breña Baja, tres en Breña Alta y uno Tazacorte. Los otros ocho municipios no cuentan con pacientes con el test positivo e incluso cuatro de ellos -Puntallana, Barlovento, Garafía y Puntagorda- no registran hasta el momento ningún caso.