Alpidio Armas: "Las pérdidas económicas en el sector primario son catastróficas"

Las pérdidas económicas en el sector primario son catastróficas, ha afirmado este viernes el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, quien añadió que sólo en las producciones de piña tropical se calcula que sean de unos 120.000 euros de media al mes.

A esas pérdidas hay que sumar las del cultivo de plátano y de otros productos agrícolas y ganaderos en la isla, ha dicho el presidente del Cabildo de El Hierro.

Alpidio Armas dijo que como consecuencia de la pandemia por coronavirus "se ha ido al trataste toda la producción del sector primario", y en cuanto al turismo declaró que aunque el nicho de mercado de la isla comparativamente con el resto de Canarias pesa muchísimo menos, ahora mismo es "inexistente; no hay nada".

Armas advierte de que hay un gran problema con lo referente al sector productivo y empresarial de la isla y cree que será necesaria la intervención del Gobierno para dar solución a la emergencia, que se ha llevado al traste la economía de El Hierro, una situación que había mejorado considerablemente desde 2014-2015 tras la crisis vulcanológica.

Asegura que la situación actual, a diferencia de la vivida durante la crisis volcánica es "infinitamente peor", debido a que en aquel momento El Hierro tenia una crisis económica, pero el resto de islas estaban bien, había turismo y economía.

"Ahora mismo no solo no va haber nadie dispuesto a echar una mano, si no que, lo que nos están diciendo desde los gobiernos central y canario es que nos van a quitar los remanentes de tesorería, expresó Armas.

En cuanto a la evolución de la emergencia sanitaria en la isla, Armas atribuyó el bajo numero de contagios al acatamiento estricto de las medidas de confinamiento, y señaló que "es necesario hacerlo y no podemos bajar la guardia".