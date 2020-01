700.000 euros para una escuela infantil en La Frontera

El alcalde de La Frontera, el socialista Pedro Miguel Ángel Acosta, resaltó ayer que el presupuesto regional para este año, tras una enmienda presentada por la diputada del PSOE por El Hierro, Ana González, incluya 700.000 euros para construir una nueva escuela infantil en el municipio, "obra demandada ampliamente por el ayuntamiento" y bloqueada durante "un decenio".

El máximo mandatario local explica que esa cantidad le será transferida a su equipo de gobierno para hacer realidad una dotación clave para facilitar y conciliar la vida laboral y familiar de los vecinos de la localidad, toda vez que hasta ahora han carecido de una mayor oferta local en este ámbito para liberar a los padres.

Con la inclusión del proyecto en las cuentas autonómicas de este ejercicio, Acosta se muestra convencido de que podrán licitar "en breve" esta obra, "paralizada en el municipio desde hace unos diez años. Por fin podremos continuar con la construcción de nuestra escuela infantil, para la que tenemos el proyecto y, ahora, también hay el dinero necesario para ejecutarla", indicó ayer.

Agradecimiento

El alcalde se muestra especialmente agradecido a Ana González por su "interés y trabajo desarrollado, que nos permitirá dotar al municipio de una nueva infraestructura educativa destinada a educación infantil de primer ciclo". Según señala, el consistorio del municipio de El Golfo pretende ejecutar en el menor plazo posible la conclusión de un proyecto que ya tiene buena parte de la estructura levantada y que cuenta con dos plantas. La primera se destinará a la escuela infantil y, tras efectuar el cerramiento del segundo nivel, se aprovechará esta parte para usos múltiples.

En una reciente visita al gobierno local y a la estructura del edificio, la diputada Ana González remarcó la "disposición del Gobierno de Canarias para incluir esta dotación como una enmienda a los presupuestos generales. Un cambio que vendrá a garantizar la disposición de plazas para los alumnos de 0 a 3 años en este municipio, destacando la prioridad del actual ejecutivo canario de favorecer la educación infantil en Canarias".

La primera fase de esta obra se concluyó en 2009. Un año después, el Ayuntamiento de La Frontera cedió a la Comunidad tanto el solar como el inmueble y el propio proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo regional no abordó en su momento esta iniciativa "pese a la existencia de un convenio suscrito entre el Gobierno autonómico y la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial", según explicó ayer el gobierno local en una nota.

Ese acuerdo se incluyó en el denominado Proyecto Educa 3, "que contempló en su día la dotación de once nuevas escuelas infantiles en Canarias, entre ellas la del municipio de La Frontera. Ese convenio estuvo vigente hasta 2013 y, en 2017, el Ayuntamiento decide recuperar el inmueble con el objetivo de intentar su conclusión". No obstante, y según el equipo gobernante, el desbloqueo no ha sido posible hasta que, con las nuevas cuentas regionales, se han incluido esos 700.000 euros. La intención local, eso sí, es ceder la infraestructura a la Comunidad una vez terminada.