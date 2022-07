"No le cojas tanto que le vas a malacostumbrar" "Que no duerma con vosotros, que luego no dormirá solo". Cuando nos convertimos en madres y padres comenzamos a recibir miles de mensajes sobre cómo debemos educar a nuestros hijos e hijas. Mensajes que nos animan a no dar una excesiva atención a nuestros hijos, a no realizar un sobrecuidado, ya que puede llevar a que se malacostumbren.

Sin embargo, en los primeros años de vida de nuestros hijos e hijas necesitan unas figuras que les cuiden, les guíen y cubran sus necesidades emocionales. En otras palabras, nuestros hijos e hijas necesitan atención. Es más, si no les proporcionamos los cuidados y la atención necesaria pueden desarrollar inseguridades en su futuro, las personas que les quieren ayudar pueden provocarles desconfianza, así como pueden llegar a generar una herida de abandono, que se pueda dar, como señala la psicóloga Marta Martínez Novoa en su libro 'Que sea amor del bueno' porque como padres y madres no hemos escuchado con interés a la criatura, porque no hemos dedicado el suficiente tiempo a él o ella o porque le retiramos el afecto por portarse mal. Para ver si nuestro hijo necesita más atención que la que le damos podemos fijarnos en varias señales, tanto nuestras como en ellos. Señales en nosotros mismos de que no estamos dando la atención suficiente Estamos con el teléfono móvil por las tardes

No hay tiempo para preguntas más allá del '¿qué tal en el cole?'

No nos vemos por las tardes

El tiempo que tenemos libre, no es de calidad

No hago con ellos las cosas que hacía antes: leer, jugar... Señales en nuestros hijos que indican que necesitan más atención Tiene peores conductas que anteriormente : Si tiene más rabietas de lo habitual, si nos quiere llevar la contraria o si incluso pega, araña o insulta, puede que verdaderamente tenga detrás una necesidad emocional insatisfecha. Nuestro hijo o hija necesita de nuestra atención.

: Si tiene más rabietas de lo habitual, si nos quiere llevar la contraria o si incluso pega, araña o insulta, puede que verdaderamente tenga detrás una necesidad emocional insatisfecha. Nuestro hijo o hija necesita de nuestra atención. No nos hacen caso : si anteriormente nuestro hijo cooperaba y hacía las cosas que les pedíamos y ahora no lo hace, es posible que sea porque la única comunicación que tenemos con ellos son órdenes. Es importante que la comunicación verbal sea en positivo, es decir, que haya interés por ellos y que no se base solo en mandatos; asimismo, la comunicación tiene que ser también física, mediante los abrazos o los besos.

: si anteriormente nuestro hijo cooperaba y hacía las cosas que les pedíamos y ahora no lo hace, es posible que sea porque la única comunicación que tenemos con ellos son órdenes. Es importante que la comunicación verbal sea en positivo, es decir, que haya interés por ellos y que no se base solo en mandatos; asimismo, la comunicación tiene que ser también física, mediante los abrazos o los besos. Se enfadan con nosotros más de lo habitual

Su rendimiento escolar baja

No nos quiere hablar, no nos cuenta cosas

Usa una comunicación negativa consigo mismo y con los demás: nuestro hijo tiene tales emociones negativas tan intensas que no sabe gestionar, que se pueda autocriticar, insultar y verbalizar creencias negativas sobre su persona.