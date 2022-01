Solemos enseñar a los niños a compartir por obligación, porque lo decimos nosotros. Queremos que sean buenas personas, generosas, solidarias... incluso que aprendan también a relacionarse con otros niños y, por eso, con toda la buena intención del mundo, les obligamos a que compartan sus cosas con su hermanito, con la niña del parque que acaba de conocer o con cualquiera que pase por delante en ese momento. Sin embargo, ¿es obligarles la mejor opción para enseñarles por qué deben compartir? ¿Y cómo les enseñamos a no compartir?

Maite Vallet, pedagoga, señala que "muchas veces obligamos a nuestros hijos a compartir bajo el lema de que todo es de todos y, en cambio, nosotros sabemos que eso no es así, que hay cosas que no se deben compartir".

Diferenciar lo propio de lo ajeno

Durante la infancia, a los niños les cuesta diferenciar lo propio de lo ajeno. Por eso cogen cualquier objeto que se encuentran y se lo apropian, sea de quien sea, ¡y que nadie se lo toque! Entonces, siguiendo la situación hipotética que hemos planteado, el pequeño también debería aprender que “cuando quiere algo tiene que pedirlo, y que el mayor puede tener motivos más que suficientes para no dejárselo”, explica Maite Vallet.

Por lo tanto, el primer paso para que aprendan a compartir es “enseñarles a diferenciar lo que les pertenece y lo que no". “En nuestro afán por hacerles generosos, les transmitimos que todo es de todos, y crecen creyendo que todo lo que es de sus padres les pertenece también, incluso sus padres les pertenecen a ellos”, apunta la pedagoga.

Aprender a compartir pasa también por saber decir que no

Como hemos dicho, es importante que enseñemos a nuestros hijos e hijas lo que les pertenece y lo que no, también a pedir lo que quieren o necesitan, así como a saber recibir un "no" como respuesta. Pero hay algo más que también es muy importante: deben saber que hay ocasiones en las que no tienen que compartir sus pertenencias.

"Existen objetos de uso personal que no se comparten. Igual que no debemos compartir nuestro cuerpo o nuestro tiempo, a menos que los demás sepan respetarlo aceptando nuestras condiciones"

Maite Vallet explica que “existen objetos de uso personal que no se comparten (como el cepillo de dientes, por ejemplo), pero igual que no se debe compartir nuestro cuerpo o nuestro tiempo, a menos que los otros sepan respetarlo aceptando nuestras condiciones”.

Todo esto, tan profundo, lo empiezan a aprender desde las primeras etapas de la vida. También es importante enseñarles que, si algún día le prestan algo a alguien y no lo cuida, “se deben negar a prestárselo otra vez”. De esta manera, les enseñaremos a hacer respetar lo suyo, pero también a que deben respetar las pertenencias de los otros. “Tenemos que explicarles que todo lo que nos prestan hay que devolverlo en óptimas condiciones, si no la consecuencia podría ser que no se lo volvieran a prestar más. Esta consecuencia les ayuda a respetar los objetos ajenos y los suyos propios”, explica Maite.

Por último, cuando se den las condiciones óptimas para compartir, por ejemplo sus juegos y juguetes, Maite nos explica que “les ayudaremos a caer en la cuenta de que, si los comparten, pueden disfrutar junto a esa persona con la que están compartiendo. Y, si no lo hacen, pierden la posibilidad de experimentar ese disfrute”.

¿Cómo enseñamos a compartir?

De las enseñanzas de Maite Vallet, señalamos 5 pautas fundamentales para enseñar a compartir a nuestros hijos: