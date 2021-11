El futuro y el presente de la educación pasa por crear generaciones tolerantes y abiertas a abrazar todo tipo de identidades de género y orientaciones sexuales.

Los niños, niñas y adolescentes de las nuevas generaciones son cada vez más educadas en una diversidad afectivo-sexual. Esta educación les permite obtener la información sobre las sexualidades y las identidades existentes. Esto no solo permite abrir la puerta a la tolerancia, sino que les permite generar confianza en nosotros por si sufren algún tipo de discriminación por su identidad o sexualidad.

Como padres y madres no podemos ponernos una venda ante estas nuevas formas de identificarse. Porque aunque queramos negarlo, nuestros hijos son libres de decidir cómo quieren ser, cómo quieren expresarse y a quién quieren. Debemos estar preparados y proporcionarles toda la información que existe sobre este tema para acompañarles.

Por eso, os traemos algunos de los términos y conceptos sobre identidad de género y orientación sexual más conocidos que existen y os contamos su significado

¿Qué tipos de orientación sexual existen?

La orientación sexual tiene que ver con la atracción afectiva-sexual que sentimos hacia otra persona.

Heterosexual

Atracción hacia una persona del género contrario.

Homosexual

Atracción hacia una persona del mismo género. Aquí se usan los términos gay para referirse a la atracción afectiva-sexual entre hombre y hombre y lesbiana para la atracción afectiva-sexual entre mujer y mujer.

Bisexual

Atracción hacia una persona sin diferenciar ni por sexo ni género

Asexualidad

No todas las personas tienen deseo sexual, a eso se refiere la asexualidad. Las personas asexuales no sienten deseo sexual por otras personas (aunque existen diferentes grados de asexualidad qué sí que pueden tener deseo sexual en determinadas ocasiones). Estas personas sí que pueden sentir atracción romántica.

¿Qué tipos de identidad de género existen?

La identidad de género es un concepto diferente al de identidad de género. El género es una construcción de la sociedad que asigna e impone ciertas características a un sexo. “El género crea modelos de identidad femenina y masculina”, cuenta Lara Avargues en el curso de la comunidad Educar es Todo “Educación sexual desde la familia”.

Nuestra identidad de género es la manera en la que percibimos nuestro género y la manera en la que una persona vive su género, independientemente de su apariencia y su sexo.

Tanto la Convención de los Derecho de los Niños como organizaciones como Save the Children señalan que es un derecho que los niños puedan expresar su identidad de género en libertad.

Estos son algunos conceptos relacionados con la identidad de género

Persona cis / persona trans

La persona cis es aquella cuyo género coincide con el sexo con el que ha nacido. La persona trans es aquella cuyo género no coincide con el sexo con el que ha nacido. Hay hombres con vulva y hay mujeres con pene, porque los genitales no tienen por qué determinar la identidad de género de una persona. ¡Ojo! Es mejor usar el término persona trans que señalizar “persona transexual” o “persona transgénero” para no discriminar.

Persona no binaria

Antes de definir a una persona no binaria, hay que explicar qué es el binarismo. El binarismo es la manera en la que se clasifica a una persona según dos géneros: o el masculino o el femenino. Por ello, una persona no binaria es aquella que no se identifica con ninguno de estos dos géneros, ni con el masculino ni con el femenino.

Género fluido

Una persona de género fluido es aquella que puede moverse entre el género femenino y el masculino y todas las posibilidades del espectro que hay entre esos dos extremos. Es decir, las personas con género fluido no se relacionan estáticamente todo el tiempo con el género masculino o con lo femenino, sino que van fluyendo entre ambos.

Diferencia entre persona no binaria y de género fluido : la persona binaria no se identifica con lo masculino y femenino, mientras que una persona de género fluido sí que se puede identificar con una de estas dos posiciones y fluir a través de ellas.

: la persona binaria no se identifica con lo masculino y femenino, mientras que una persona de género fluido sí que se puede identificar con una de estas dos posiciones y fluir a través de ellas. Pronombres él/ella/elle. En el mundo angloparlante cada vez es más común ver en los perfiles de redes sociales los pronombres she/her; she/they; he/they; he/his; they/them. Se señalizan para expresar cómo quieres que se refieran a ti, si como ella, él o elle. Se trata de algo necesario sobre todo para aquellas personas no binarias que no se identifican con ninguno de los géneros ya que, aunque su apariencia pueda parecerse más hacia lo que se considera un hombre o una mujer, no debemos aludirles mediante los pronombres él o ella, sino con elle al no identificarse con el binarismo.

Persona intersexual

Una persona intersexual nace con una variación en sus órganos genitales, pues hay una discrepancia entre los genitales internos y externos, es decir los ovarios y los testículos.