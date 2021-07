Son muchos los padres y las madres con una duda en común con respecto al sueño de sus hijos: ¿Qué hacer por las noches si nuestro hijo no puede dormir solo y se pone a llorar? Algunos consideran que ceder ante sus lloros y gritos es malacostumbrarles, que deben aprender. Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿Acudir en su busca si tienen miedo de dormir solos es malcriarles? ¿Aprenderán así a manipularnos para llamar nuestra atención?

Cubrir sus necesidades para que pueda dormir solo

Rafa Guerrero, psicólogo clínico y de salud, nos explica que “el neonato llega a este mundo con una gran inmadurez, lo que le convierte en dependiente de sus figuras de apego. Por lo tanto, son las figuras de apego, generalmente los padres, los encargados de cubrir las necesidades de sus hijos. No es necesario ni real pretender cubrir todas las necesidades de nuestros hijos, pero sí un porcentaje mínimo de ellas”.

Por lo tanto, “cuando un niño se despierta en medio de la noche llorando porque tiene miedo, hambre o no puede dormir solo, es nuestra función atenderle, cubrir su necesidad y devolverle a su equilibrio. Si no puede dormir solo, no podemos dejarle llorar y marcharnos, somos las personas llamadas a calmarle y atenderle. Claro que después de varios días sin atender sus necesidades durante la noche nos dejará dormir en paz, pero ¿esto es lo que queremos?”.

¿Y si así aprenden a manipularnos?

Respecto a esta creencia tan presente en el imaginario colectivo, María Soto, experta en Disciplina Positiva, nos contaba en otro artículo que “un niño al que le estás enseñando a dormir aún no tiene capacidad para elaborar un plan de manipulación”. Además, en un artículo publicado en The New York Times, titulado: “La ciencia detrás del llanto de un bebé”, se hace mención a diversas investigaciones que “revelan lo crucial que es llorar para la supervivencia de los bebés y cómo sus chillidos se abren paso a través de un atiborrado panorama acústico para exigir la atención inmediata de los adultos”. Por lo tanto, podemos afirmar que no, cuando nuestros hijos e hijas lloran no es un teatro, lloran porque nos necesitan y es la forma que tienen de comunicárnoslo.

Además, María Soto también señala un punto muy importante: “Si algo me hace llorar de terror como adulta, y otro adulto que dice quererme me deja sola de forma consciente para que aprenda, te aseguro que ese adulto va a dejar de existir para mí a nivel emocional”.

Cómo ayudarle a dormir solo

María Soto nos ha dado varios consejos para abordar esta situación desde la disciplina positiva: