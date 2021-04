Esta mañana, a tres días de que se celebre el Día Internacional contra el bullying, Educar es todo y Totto han presentado el "II Estudio sobre la percepción del bullying en España”. Se trata del primer estudio sobre el tema que incluye la opinión de niños y jóvenes realizado después de los grandes cambios que la pandemia ha acelerado en la educación, como la digitalización y la escolarización en casa.

De acuerdo con esta encuesta, 1 de cada 5 niños han reconocido, respondiendo delante de sus padres, haber sido víctima de bullying, y sólo 3 de cada 10 acosados declaran haber recibido ayuda por parte del centro escolar, lo que señala la falta de respuesta como uno de los grandes problemas, pero no el único, la pandemia también se plantea como otro de los problemas actuales.

El confinamiento y la pandemia, un detonante para nuevas formas de bullying y para el traslado del acoso a las redes

El 88% de los padres ha afirmado que la pandemia ha trasladado el acoso escolar a las redes sociales e Internet. El 70% de los encuestados considera que el confinamiento le ha venido bien a los niños acosados, ya que un 67,5% piensa que así ha habido menos casos de acoso escolar en España. Sin embargo, un 68,5% también afirma que esta situación ha favorecido nuevas formas de acoso.

Este hecho ya lo vimos el pasado mes de septiembre, cuando con motivo de la presentación de los Reconocimientos Dilo Todo contra el bullying, en algunos centros escolares nos trasladaron con preocupación que, a la vuelta a las aulas tras el confinamiento, se utilizaron insultos como "coronita" para menospreciar a quienes habían sufrido el virus.

Los niños levantan la voz: necesitan soluciones ya

Por primera vez que desde que comenzó la pandemia, los niños y jóvenes de entre 5 y 18 años, los auténticos protagonistas de esta lacra social, hablan de su experiencia, y 1 de cada 5 afirma, respondiendo delante de sus padres, haber sido víctima de bullying. En el 62% de los casos fue psicológico (burlas, sobrenombres…), el 55% fue verbal, el 43% social (exclusión) y el 34% físico. El 16% de los niños que reconocieron haber sufrido acoso lo recibieron a través del móvil.

¿Recibieron el apoyo adecuado? Un 93% ha declarado que recibieron el apoyo adecuado por parte de sus padres, porcentaje que desciende en el caso de los profesores (46%) y al aún más, al 33% cuando hablan del apoyo que recibieron del centro escolar.

Además, el 46% de los niños conoce casos de bullying en su centro escolar, ya sea en su clase o en otras. El 38% afirma además haberlos presenciado y que nadie hiciese nada al respecto. Un 11% de los padres encuestados también reconoce que se mantuvo al margen tras tener constancia de una situación de acoso escolar. Quizá por eso sólo la mitad, 5 de cada 10 niños, cree que su colegio está preparado para hacer frente a una situación de bullying. El mismo número piensa que cuando hay casos de acoso en su centro escolar, éstos no se solucionan rápidamente. Esta percepción, de falta de rapidez en la respuesta, contrasta con la importancia que los niños dan al problema, que preocupa muchísimo a 6 de cada 10 menores.

La buena noticia es que un 90% de los niños y jóvenes afirma que si presencia un caso de acoso informaría al respecto, y somos los adultos responsables (profesor, director, padre) quienes debemos responder a su confianza, puesto que el 69% acudiría en esta situación a una de estas tres figuras.

El entorno educativo

Seguimos con datos preocupantes, ya que el 73% de los padres y el 54% de los profesores creen que los centros escolares suelen ocultar los casos de bullying para evitar que se tenga una imagen negativa de ellos. El 95% de los españoles piensan que también las familias de los acosadores esconden, minimizan o justifican estas situaciones.

Además, el 71% de los docentes piensa que ni ellos ni los centros están preparados para tratar con estos temas, un porcentaje que confirma la sospecha de los padres (74%). 4 de cada 10 profesores admiten que en su centro no hay coordinación entre familias, profesores y escuelas para hacer frente al acoso escolar.

Como necesidades, el 84% de los docentes cree que precisan de más apoyo de los padres para resolver las situaciones de acoso escolar, mientras el 82% reclama más ayuda de las instituciones y el 81% del centro educativo. El 78% cree que los alumnos deberían colaborar más en estos temas y el 75% pide una formación específica.

Hablan los expertos

En la presentación, conducida por Leo Farache, director de Educar es Todo, además, han intervenido expertos en la materia, como es el caso de Carmen Cabestany, Presidenta de No Al Acoso Escolar (NACE), quién ha hecho un llamamiento a la movilización social: "El bullying no es un problema escolar, es una lacra social. Todos tenemos algo que hacer. No podemos mirar hacia otro lado, si presenciamos un caso de bullying, tenemos el deber de dar la voz de alarma. Además, hay que hablar mucho con nuestros hijos y alumnos de este tema, lo que no se nombra, no existe".

También ha intervenido Luis Moya Albiol, catedrático de psicobiología en la Universidad de Valencia y autor del libro 'Educar en la empatía: el antídoto contra el bullying' ha señalado que "solo si trabajamos la empatía en casa, en las aulas, vamos a disminuir la violencia. Al bullying se le combate con prevención, y en la empatía está la clave". Luis también ha mencionado que "muchas veces, cuando se piensa en bullying, se piensa en agresión física, pero el aislamiento social produce unos efectos tremendos".

Si hay un libro de referencia en los centros escolares para trata temas de acoso escolar es 'Invisible', del escritor Eloy Moreno, quien también ha participado en la presentación. Su intervención ha servido para recordar la invisibilidad a la que muchas veces se someten los casos de bullying. "Con este libro he conseguido visibilizar el bullying, un tema que muchas veces es tabú, que tiende a ocultarse. Gracias a que se ha llevado a los centros, muchos docentes han tratado el tema con miles de chavales".

Buscando soluciones

A Carmen Cabestany se le han preguntado por las soluciones para poner fin a esta lacra. Carmen ha querido centrarse esta vez en el agresor, y ha dado 10 pautas a las madres y padres para evitar que su hijo llegue a ser acosador:

· Documentarse bien sobre acoso escolar y bullying.

· Hablar del tema en casa con normalidad. Lo que no se menciona, no existe.

· Educar en valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, la tolerancia...

· Poner límites claros desde pequeños.

· Establecer las consecuencias de traspasar esos límites.

· Fomentar una buena autoestima.

· Ejercer una paternidad responsable. Somos su ejemplo.

· No negar nunca la posibilidad de que nuestro hijo pueda ser agresor.

· Inculcar un uso responsable de las tecnologías para evitar el ciberbullying.

· Trabar con solidaridad entre las familias. La unión hace la fuerza.

Reconocimientos Dilo todo contra el bullying

La presentación del estudio también se ha servido para convocar la segunda entrega de los Reconocimientos “Dilo Todo Contra el Bullying” a las mejores iniciativas en la lucha contra el acoso escolar, con la novedad de una modalidad dedicada a los esfuerzos realizados en el último año para combatir el bullying en la situación específica de pandemia. El plazo de recepción de candidaturas comienza el próximo 17 de mayo y finaliza el 12 de septiembre de 2021. Para más información y requisitos: https://dilotodocontraelbullying.es/iniciativa/