Ángela de Miguel, candidata a Cepyme: “Usan contra nosotros un modelo de campaña de guerra sucia con abuso de poder”

La abogada Ángela de Miguel (Valladolid, 1971), presidenta de CEOE Valladolid, es la candidata avalada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para tratar de descabalgar a Gerardo Cuerva de la presidencia de Cepyme. De Miguel usa el término "guerra sucia" en varias ocasiones para referirse a la candidatura rival (también menciona posibles dosieres contra ella y la gente que la apoya) y opina que la pyme en España está desamparada. Aboga por presentar programas que permitan ganar tamaño a las empresas.

- ¿Se ha arrepentido de haber empezado la carrera por Cepyme?

- Cuando uno es pyme, toda su vida es pyme y estás toda la vida asesorando a pymes, nunca te puedes arrepentir del hecho de poder tener el mayor honor que puedes tener, que es ser la máxima representante de las pymes en España. Mi candidatura ya está presentada, el problema es que no sabemos muy bien los tiempos o cómo se va a hacer el proceso electoral y no tenemos ninguna noticia.

- Pero la fecha se sabe, el 20 de mayo

- Se sabe la fecha de las elecciones, pero no tenemos ninguna información de cómo va a ser el proceso.

- José Manuel de Riva, vicepresidente de Cepyme y vocal de CEOE, pide que se investigue un presunto trato de favor por parte de usted hacia miembros de su bufete.

- Estamos observando una guerra sucia que se está produciendo ahora mismo y no vamos a entrar. Además de estas declaraciones, hay otras muchas que también están afectando a todos los valientes que se están atreviendo a apoyar esta candidatura. Pero realmente estamos hablando del modelo que queremos para Cepyme. Muchos queremos una Cepyme transparente, que piense en las en las pymes, que se hable de proyectos, de que estamos ante un Gobierno hostil... Aunque se ha hablado de que había un problema por un supuesto manifiesto o por una supuesta guerra entre Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, la realidad es que por una parte se está utilizando unos sistemas o un modelo de campaña electoral muy relacionado con la guerra sucia, con temas de abusos de poder que también hemos visto y que no queremos en la organización. Buscamos absolutamente otro modelo.

- Precisamente usted hablaba de los valientes que la estaban apoyando y que eran criticados. Se ha hablado del presidente de CEOE en Castilla y León (Santiago Aparicio) y del presidente de ATA (Lorenzo Amor).

- Ni estas personas ni ninguno de nosotros hemos tenido ningún tipo de relación con Cepyme y no olvidemos que estamos en las elecciones de Cepyme. Me parece absurdo cualquier cosa que se pueda pretender. Creemos que no tiene absolutamente ninguna relación con el asunto y por eso tampoco vamos a hacer ninguna declaración especial sobre ese tema. Pero está claro que va a haber presiones. Muchos nos informaron de que había dosieres por ahí y cosas nuestras y bueno… pero creo que la pyme se merece que seamos valientes. Si algo nos caracteriza es que somos valientes y no nos van a parar ¿eh?

- ¿Cree que va a seguir recibiendo más apoyos públicos como el de Cataluña? ¿Quiénes más creen que le van a apoyar?

- Nosotros respetamos las organizaciones internas. Pero sí que nos consta que van a seguir saliendo más. Ayer (el 2 de abril) salió Guipúzcoa y veremos como irán poco a poco saliendo más organizaciones, pero porque son muy valientes, ¿eh? Vuelvo a decirlo porque la verdad es que se está poniendo el tema muy peligroso para salir apoyando esta candidatura.

- Hay quien dice que en realidad lo que quiere Garamedi al avalar su candidatura es eliminar un rival directo para las elecciones de CEOE el año que viene.

- Lo que se está viendo con todas las maniobras y con esta campaña tan sucia que se está haciendo es lo que hay detrás de ese proyecto. Al final el manifiesto (por la libertad de empresa, que hizo público Gerardo Cuerva en julio del año pasado) no dice absolutamente nada que las 4.000 organizaciones que formamos parte de CEOE no digamos todos y cada uno de los días en cada uno de los rincones de España, con lo cual es que sinceramente no le veo ningún tipo de novedad. Creo que es importante hablar de Cepyme. Creemos que la pyme está abandonada en España y se siente muy sola porque Cepyme no ha hecho todo lo que tendría que haber hecho. Cuando uno habla con una pyme, se siente muy maltratada por este Gobierno y en una situación muy mala y siente que nadie la está apoyando. Habrá un relato que quiera contar otras cosas, pero la realidad es esa.

- ¿En qué aspectos es más crítica con la labor de Cuerva?

- Veo que Cepyme no es conocida y puede ser muchísimo más conocida de lo que es ahora. Para eso hay que hacer un trabajo de muchísima más presencia y muchísimo más de estar en el territorio, de que se nos escuche, de que se escuche la voz de la pyme, un trabajo muchísimo más intenso, de muchísimo más esfuerzo. Creo que ahí se puede hacer muchísimo más trabajo.

- ¿Qué es lo primero que haría si ganara las elecciones?

- Lo primero es escuchar a la pyme. Ahora mismo estoy intentando hablar y recorrerme toda España y escuchar cuáles son sus inquietudes. La situación de la pyme ahora mismo, sobre todo de la microempresa, la de menos de 10 trabajadores, es dramática. Cuando la pyme crece y gana en en tamaño, gana en competitividad, cuando la pyme crece, le resulta muchísimo más fácil sobrevivir cuando vienen situaciones complicadas.

- ¿Es partidaria del apoyo de los políticos en determinadas acciones? El verano pasado estuvo, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en un acto de la reducción de jornada, también estaba presente cuando el famoso manifiesto…

- Vamos a ver, aquí son dos cosas un poco distintas. Yo creo que desde luego las organizaciones empresariales somos entidades independientes, entonces lógicamente no tienen que haber ninguna intervención, pero eso no significa que no necesitemos que los políticos escuchen la voz de la pyme. Otra cosa distinta es que el político entre en la parte de gestión interna de las organizaciones.

- Hace un par de semanas, Conpymes organizó un acto en Madrid en contra de la reducción de jornada. Los argumentos fueron similares a los que da Cepyme. ¿Verían factible una acción conjunta contra el proyecto de ley?

- Creo que todo lo que se pueda hacer para acabar con el proyecto de ley es muy importante, ¿no? Al final, todas las organizaciones empresariales en España, absolutamente todas, estamos en contra de este proyecto. Las 37,5 horas para la pequeña empresa española es algo catastrófico. En un sentido económico y en un sentido organizativo.

- También lo pregunto porque Conpymes, que se supone que está apadrinada por el Gobierno, quiere ocupar un espacio que tiene ahora mismo Cepyme.

- Es verdad y esta es otra de las cosas que ahora mismo nos preocupan, por eso creemos que Cepyme tiene que tener muchísima más fuerza, muchísima más presencia de la que tiene. Hace 6 años (Gerardo Cuerva asumió la presidencia de Cepyme justo hace seis años, en sustitución de Antonio Garamendi) nadie se planteaba que se le hubiera dejado un espacio a Conpyme y ahora evidentemente Conpyme tiene un espacio, probablemente porque Cepyme no ha tenido la suficiente presencia. Pero hay que tener en cuenta que vivimos en una democracia representativa. Entonces, las organizaciones más representativas, exactamente igual que los partidos políticos cuando son los más votados, son las que tienen un espacio en las mesas de negociación y en las mesas de de diálogo. Evidentemente Cepyme es con muchísima diferencia la organización más representativa que hay en España de pymes por una razón: porque la pyme libremente decide dónde asociarse. Ahora lo que hay que hacer también es ocupar ese espacio público que a lo mejor hemos descuidado un poco y que tenemos que cubrir con más fuerza.