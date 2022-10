Falta de mano de obra con tres millones de parados

¡Atención! Se buscan mecánicos y profesionales cualificados para talleres en España. Estas palabras podrían formar parte de un anuncio de trabajo de cualquiera de los talleres mecánicos operativos en el país. Sin embargo, muy pocos se interesarían por él, porque casi todas las personas con la formación necesaria para trabajar en un taller ya tienen trabajo. Esta podría considerarse una buena noticia pero en realidad es un gran problema. "No hay suficientes profesionales cualificados para nuestro sector", asegura Mario Pinilla, miembro del comité ejecutivo de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA).

Pinilla, también presidente de la Associació d’Automoció (CETRAA Lleida), admite que esta problemática "no es nueva. Hace tiempo que se arrastra" y lamenta que esto "provoca que no podemos dar el servicio adecuado para los clientes". Pese a que es fácil encontrar centros formativos donde se imparten cursos relacionados con la mecánica, explica Pinilla, "no salen suficientes profesionales cada año para cubrir las necesidades del sector".

Desde CETRAA no tienen cuantificado el déficit exacto de profesionales, pero Rogelio Cuesta, vicepresidente de la entidad, afirmó rotundamente en septiembre que "si hubiera 2.000 profesionales más mañana mismo, tendrían trabajo". Pinilla va más allá. "La tasa de paro en nuestro sector es prácticamente del 0%. Es muy curioso que haya una tasa de paro del 27% para los jóvenes menores de 25 años y que no se quiera orientarlos hacia un sector como el nuestro". Además, teniendo en cuenta que, como dice Enrique Fontán, presidente de CETRAA, "casi el 100% del empleo en los talleres es fijo" y como añade Pinilla, "no hay problemas de remuneración".

No obstante, el trabajo relacionado con la mecánica no tiene el glamour que le podrían aportar estas ventajas. "Se vendió en su día como un trabajo en el que te ensucias, un trabajo rudo", dice Pinilla. Nada más lejos de la realidad, insiste el miembro del comité ejecutivo de CETRAA. "Es un sector que está a la última tecnológicamente y además ahora viene el coche eléctrico. Es constante evolución y aprendizaje, una profesión que requiere dinamismo y predisposición a la formación continua".

Desde CETRAA reiteran que la situación es preocupante y por eso han puesto en marcha dos acciones que se complementarán en el futuro con más medidas orientadas a cubrir las necesidades de los talleres. La primera es buscar talento extranjero. Pero esta medida podría considerarse pan para hoy y hambre para mañana y en CETRAA lo saben porque, como principal objetivo a largo plazo, quieren que sea talento local bien preparado el que cubra el trabajo en los talleres españoles.

Para ello han puesto en marcha un programa para visibilizar la categoría laboral de la mecánica como una opción altamente atractiva para los jóvenes. Pinilla explica que, además, "estamos continuamente hablando con centros educativos y estamentos oficiales para modificar lo que se está haciendo ahora". "No es que se haga mal -insiste- pero está un poco fuera de lugar. Apostamos por la formación dual con prácticas en talleres para formarlos según las necesidades que tenemos, que es otro problema. La formación actual es buena, pero nuestras necesidades son ahora otras". | Álex Soler

Metalurgia: soldadores e instaladores sin olvidar la industria 4.0

"Necesitamos personas capacitadas tanto para las nuevas tecnologías como para oficios históricos que corren el riesgo de desaparecer". Son los dos horizontes en los que Vicente Lafuente, vicepresidente de la patronal Confemetal, sintetiza la falta de profesionales que demanda en la actualidad un sector tan heterogéneo como el del metal. Las carencias en perfiles, no en vano, van desde el mantenimiento de instalaciones "donde faltan ascensoristas, instaladores de gas o eléctricos", asegura Lafuente, a otros más industriales como la "soldadura especializada".

En este último nicho, apunta en esa misma dirección la responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria de UGT, Rosa Benítez, actualmente "la gente no se está formando" -como también sucede "en calderería"- y "es cierto que hay pocos profesionales", reconoce poniendo como ejemplo la empresa de la industria ferroviaria Stadler. "Necesitan un nivel de soldadura muy alto y no encuentran esos perfiles con facilidad", enfatiza la dirigente sindical. El motivo -añade Juan José Picazo, secretario general de CCOO Industria del País Valencià- son muchas veces "las pocas expectativas de mejora que los jóvenes ven en ellas".

Pero no solo en ramas históricas hacen falta refuerzos en el metal. La industria del futuro, la 4.0, reclama ya -coinciden Picazo y Lafuente- técnicos que cuenten con formación en informática, robots, domótica, energías renovables o fabricación aditiva (convertir modelos digitales en reales gracias a la impresión 3D). "Los necesitamos cada vez más", remarca el también presidente de la patronal valenciana. Para evitar que esta ausencia siga "lastrando el desarrollo de las empresas y la incorporación de los más jóvenes al mercado laboral", Lafuente reclama que se permita a los empresarios "participar" en el diseño del plan formativo de las FP y mostrar así "qué asignaturas o perfiles son los que van a tener más salida". Esta apuesta educativa, sin embargo, debe ir siempre acompañada -resalta Benítez- de una formación continua dentro de la empresa para garantizar la especialización deseada. | Juanma Vázquez

Calzado: un sector que busca el relevo generacional

"Entrar a una fábrica de calzado es ver un montón de cabezas con canas", asegura Pedro Miralles, el CEO de la firma ilicitana del mismo nombre, que desde 1959 lleva produciendo zapatos en Elche. La frase refleja la preocupación que existe en el sector ante las dificultades cada vez mayores a la hora de encontrar trabajadores para una industria que, a pesar de todos los esfuerzos por modernizar y digitalizar la producción, sigue realizando gran parte de sus procesos de forma artesanal. Unas dificultades que, por ejemplo, empiezan a impedir a algunos fabricantes asumir nuevos aumentos de producción, ahora que la pandemia y los problemas de logística han llevado a las grandes marcas a relocalizar parte de sus pedidos en Europa.

"El problema es que se ha roto el relevo generacional, que los jóvenes ya no quieren trabajar en el sector. No lo ven como una oportunidad de labrarse un futuro profesional", se lamenta la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, una organización que lleva tiempo luchando por atraer a estas nuevas generaciones a los distintos oficios que requiere la fabricación de un zapato y, sobre todo, por mejorar la formación que se imparte en los ciclos de FP para ajustarla más a las demandas de los productores.

Faltan aparadoras -las profesionales que se encargan de coser las distintas partes que componen el calzado-, pero también cortadores, montadores o centradores de puntas. Tareas, todas ellas, que requieren una notable experiencia y que tradicionalmente se aprendían en las propias fábricas. La FP Dual es la gran esperanza de los fabricantes, pero, de momento, aún no responde a sus necesidades.

"No es solo una cuestión de formación, hay una especie de barrera cultural que hace que a los jóvenes no les atraigan este tipo de oficios", apunta Luis Chico, el CEO de Hispanitas, otra de las firmas punteras en el sector, en este caso ubicada en Petrer, donde da trabajo a más de 300 personas. "Cuando quieres incorporar a gente joven para que aprenda, cuesta mucho. Pones anuncios y no responden. Es muy difícil", insiste el empresario, que señala que ya hay fabricantes con problemas para aumentar la producción. "Hay marcas de nivel medio-alto que estaban fabricando en Asia y que quieren volver a Europa y se están encontrando con que no es fácil. La capacidad de producción no es tan alta como hace unos años", explica Chico, que cree que el único camino para revertir la situación es poner en valor al sector y demostrar a los jóvenes que es un oficio con futuro. | David Navarro

Construcción: Murcia busca albañiles en Latinoamérica

Las empresas de la construcción de la Región de Murcia serán las primeras que utilicen la nueva vía abierta por la reforma del Reglamento de Extranjería para contratar trabajadores en sus países de origen. La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) ha firmado un acuerdo con una agencia dedicada al reclutamiento de personal para buscar albañiles en Latinoamérica. Las constructoras han optado por recurrir a esta fórmula como una alternativa para conseguir la mano de obra que no logran encontrar en el mercado laboral de la Región, según ha informado el secretario general de Frecom, Alejandro Zamora. Su pretensión es "iniciar un proceso de contratación en origen de trabajadores latinoamericanos, principalmente de Perú y también de Ecuador o Bolivia".

Según las estimaciones de la patronal regional, las compañías murcianas del sector necesitan unos 3.500 profesionales cualificados en estos momentos, aunque calcula que la ejecución de los fondos europeos ‘Next Generation’ elevan las necesidades de personal para los próximos años hasta los 25.000 trabajadores. El acuerdo entre Frecom y la agencia Yoempleo establece que ambas partes "buscarán y seleccionarán candidatos para su posterior presentación a las empresas asociadas. También realizarán los trámites administrativos legales para que el candidato que finalmente sea elegido pueda trabajar en España de manera regular".

En toda España la patronal nacional de la construcción considera que serían necesarios 700.000 profesionales para ejecutar los proyectos que se financiarán con los fondos europeos. La Fundación Laboral de la Construcción, constituida por la patronal y los sindicatos del sector, será la encargada de formar a los trabajadores que sean contratados en su país de origen.

En la Región de Murcia esta institución viene formando en los últimos años a unos 1.500 trabajadores, pero tiene capacidad para duplicar su alumnado, según dijo Alejandro Zamora. También apuntó que incluso los profesionales cualificados que puedan llegar desde Latinoamérica tendrían que recibir una formación específica, dado que deberán conocer, por ejemplo, "la prevención de riesgos laborales que se aplica en España". La contratación de trabajadores en origen venía utilizándose hasta ahora en actividades temporales del sector agrario, como la recolección de la fresa de Huelva. | María José Gil