Una jefa con mando en el transporte portuario

La presencia de mujeres en el sector del transporte y la logística es poco habitual. Ha sido un ámbito empresarial históricamente reservado a los hombres, aunque algo está cambiando. En el caso español, hay 250.000 conductores de estos vehículos pesados (y solo un 3% son mujeres), según datos de la Organización Internacional del Transporte por Carretera facilitados por WoMAN, una iniciativa de camiones MAN Iberia para promover la participación de las mujeres en este sector. Lorena Ballester Martínez (València, 1978) es hija y bisnieta de transportistas. Aunque de joven no pensaba que tomaría las riendas de una empresa pronto compaginó los estudios universitarios con el trabajo en el negocio familiar.

Su padre, José María Ballester Senent (València, 1951), dejó de lado la naviera Pinillos en donde trabajaba para poner en marcha una compañía de transporte de mercancías por carretera cuya actividad arrancó en 1980. Firmas de azulejos, cemento, madera y fruta fueron sus principales clientes. Comenzaba entonces el auge de los envíos a través de contenedores en todo el mundo.

Esta licenciada en Ciencias de la Educación por la Universitat de València tenía inquietudes por la docencia aunque se decantó finalmente por el mundo de los negocios. Por eso cursó un máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Aunque está volcada de lleno en la gestión de la firma saca tiempo para impartir clases en este postgrado.

Es directora del Grupo Chema Ballester desde 2013, mercantil que generó una cifra de negocio de 17,1 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 27% respecto al año precedente. Aglutina una plantilla de 128 trabajadores y un centenar de camiones que recogen o entregan mercancías entre los Puertos de Valencia y Castelló hasta diversos puntos de España. La ‘jefa’ comparte tareas de gestión con su padre y su hermano Chema, al que se une un equipo de directivo externo a la familia.

"Al tener claro que quería dedicarme al creciente negocio del sector del transporte y la logística portuaria dejé de lado otras opciones. El mundo de la empresa me atrapó. Además -destaca- me alegra que cada vez seamos más mujeres en el sector. Estaría encantada con incorporar a más mujeres al volante de los camiones de la flota de Chema Ballester".

"Como en todos los sectores tradicionalmente masculinos, el porcentaje de mujeres en nuestro sector es aún muy bajo pero me alegra que cada vez seamos más, tanto en los puestos de dirección, como de tráfico o conductoras y no solo en puestos administrativos. Siempre he sido muy bien acogida y con la alegría de tener presencia femenina en representación del sector", aclara.

Sigue a líderes

Lorena Ballester sigue en Linkedin, entre otros profesionales, a Ana Botín, Andrés Iniesta o Pau Gasol. Explica que de ellos le interesa la capacidad de liderazgo, calidad humana y la preocupación por las cuestiones sociales.

El grupo empresarial está formado por las empresas VCD Logística (servicios logísticos y aduaneros), Logística Chema Ballester (transporte terrestre de contenedores marítimos) y Ribu Containers (alquiler y venta de contenedores marítimos), cuyo gerente es su hermano. Chema Ballester S.L. es la matriz, la patrimonial que controla el resto de sociedades.

Naturaleza, montaña, senderismo ocupan las aficiones de esta madre de familia que también destaca "la necesidad de compaginar la vida familiar con la laboral". Preocupada por la evolución de la guerra en Ucrania y la escalada de la energía, la directiva valenciana confía en una moderación del IPC para que "la economía vuelva a su cauce".

También le interesan las organizaciones profesionales. Lorena Ballester es miembro de la junta directiva de la Federación Valenciana de Empresarios Transportistas (FVET), puesto que compagina con otras responsabilidades en asociaciones patronales como la vicepresidencia tercera de Propeller Valencia, asociación de directivos de la logística.

Es firme partidaria de hacer formación en la empresa. Y le preocupa de lleno la sostenibilidad. Desde 2014 Grupo Chema Ballester mide la huella de carbono. De hecho, aplica medidas con las que ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero tras obtener el certificado correspondiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, invierte en digitalización y la mejora tecnológica "tratando de dotar de inteligencia a las aplicaciones para mejorar los procesos operativos", concluye Ballester.