Con más de 150 asistentes solo en la edición de 2022, esta iniciativa pone a disposición de empresarios y emprendedores un total de seis cursos formativos de 30 horas de duración que pueden realizar cómodamente y a su ritmo de manera online, así como un total de cuatro foros empresariales donde, de manera constructiva, todos los asistentes pueden tratar temas de actualidad y relevancia en la gestión de cualquier negocio.

Un completo programa formativo ofrecido sin coste alguno para cualquier gestor empresarial gracias a la labor de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y a la financiación del Cabildo Insular de Tenerife, que llevan más de 15 años desarrollando acciones de forma conjunta,apostando por capacitar, e impulsar el conjunto del empresariado tinerfeño. Todo ello enmarcado bajo el convenio “para la mejora e impulso de la productividad y la competitividad del tejido empresarial de la isla de Tenerife” suscrito entre ambas entidades, con un marcado objetivo de fomentar y potenciar el desarrollo socioeconómico a través de la capacitación empresarial.

Actualmente está activo el quinto curso de este completo programa formativo: “Valorar el talento para alcanzar logros en los resultados”, que podrá ser consultado por cualquier persona interesada a través de la web de la Cámara (www.camaratenerife.com) hasta el 3 de octubre. Precisamente en este mismo mes comienza también el sexto y último curso del programa, “Motivación y cambio”, que será accesible desde el 18 de octubre hasta el 8 de noviembre en modalidad de teleformación. Como colofón del programa, el 24 de noviembre se celebrará el último foro empresarial, que versará sobre las aplicaciones de las medidas del Plan de Igualdad en una empresa, tanto para aquellos casos donde, por Ley, sea necesario como en aquellas empresas de menor tamaño que, aunque no lo requieran por mandato legal decidan ejecutarlo consiguiendo así una serie de beneficios para su empresa.

Tanto los diferentes cursos del programa como los foros empresariales son totalmente accesibles y completamente gratuitos gracias a la financiación del Cabildo de Tenerife, así como a la labor de la Cámara de Comercio que diseña y ejecuta el plan formativo acorde a las necesidades detectadas entre las empresas de la Isla.

Crecer con el cambio: alcanzando el éxito empresarial cambiando el modelo de negocio

Con este programa formativo gratuito iniciado en el mes de mayo, Cámara y Cabildo han posicionado la identificación de nuevos modelos de negocio y su desarrollo, así como una gestión eficiente y creativa del día a día de una empresa como claves fundamentales para que las empresas puedan adaptarse al cambio. Así, a lo largo de estos meses han venido tratando temas tan variados como los retos a los que se enfrenta una empresa, el establecimiento de dinámicas para favorecer el trabajo en equipo o el reconocimiento del valor de los trabajadores de una empresa como herramienta para lograr el éxito empresarial, entre otros. Un amplio programa formativo con el que ambas entidades han venido apoyando y capacitando a las empresas de la isla.

Aquellas personas interesadas en participar en los cursos restantes sin coste alguno o en el foro empresarial, pueden solicitar más información a cursos@camaratenerife.es y realizar sus inscripciones a través de la página web la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife www.camaratenerife.com y 922 100 406.

FORMACION PRESENCIAL

Inglés en 100 frases para la Hostelería y la Restauración- los lunes del 3 al 24 de octubre de 2022 (4 semanas)– 17 horas presencial o streaming

Sabes inglés pero no te salen las palabras adecuadas a la hora de atender a tus clientes en el negocio?, no te preocupes te proponemos un curso práctico de inglés en el que aprenderás las 100 frases básicas que necesitarás para comprender mensajes sencillos y entablar pequeñas conversaciones que facilitarán tu día a día. Refresca los conocimientos de inglés y gana confianza en tu nivel de conversación en la lengua inglesa. Este curso presencial o en webinar, a tu elección, se impartirá de una forma totalmente práctica y dinámica, en la que aprenderás las palabras clave y frases frecuentemente usadas en el mundo de la hostelería y restauración (bares, restaurantes, cafeterías, etc)

FORMACION ON LINE

Master Internacional en Administración Marítima Portuaria – 1.500 horas – comienzo el 30 de septiembre de 2022

Tu carrera profesional está relacionada con el Negocio Marítimo y la Gestión Portuaria, pero no tienes formación específica en este sector, aprovecha la oportunidad que ofrece este Máster, cuyo objetivo fundamental es capacitar a los estudiantes mediante conocimientos, técnicas y habilidades directivas centradas en la esfera internacional del Negocio Marítimo (Shipping Business) y la Gestión Portuaria (Port Management). En formato online, para que lo puedas compaginar con tus horarios. Impartido por IMBS (International Maritime Business School), nuestro socio de formación del sector marítimo.

Fórmate con La Cámara y bonifica la Formación con FUNDAE.